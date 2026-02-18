S’abonner au mag
L’UEFA ouvre une enquête après les accusations de Vinícius contre Prestianni

CG
Ce Benfica-Real Madrid n’a pas fini de faire parler. À une semaine du barrage retour de Ligue des champions entre les deux équipes, les accusations de racisme de Vinícius contre l’Argentin Gianluca Prestianni occupent le terrain, à juste titre.

L’UEFA s’est en tout cas emparée de cette affaire en ouvrant ce mercredi une enquête pour une possible violation du règlement éthique de l’instance, a-t-on appris dans une dépêche AFP.

Il sera sans doute difficile d’apporter des preuves, le joueur de Benfica ayant mis son maillot devant sa bouche au moment de prononcer des mots en direction du Brésilien, mais Prestianni pourrait être lourdement sanctionné, comme l’indique l’article 14 du règlement de l’UEFA, si cette dernière parvient à prouver des faits de racisme.

Chaque saison les mêmes problèmes ; chaque saison, aucun remède.

CG

