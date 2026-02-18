S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Dortmund-Atalanta (2-0)

Serhou Guirassy explique sa célébration de but

JE
Serhou Guirassy explique sa célébration de but

Une soirée chargée en émotions. Mardi soir, Serhou Guirassy a une nouvelle fois brillé et a décidé du sort du match entre Dortmund et l’Atalanta grâce à son but et à sa passe décisive. Mais plus que tout, c’est sa célébration qui est restée dans les mémoires. À la suite de la rencontre, il en a expliqué la signification. Après avoir ouvert le score dès la 3e minute, le Guinéen a soulevé son maillot pour dévoiler un T-shirt sur lequel était écrit « Aissata Guirassy » ainsi que la phrase : « Qu’il t’accueille dans son vaste paradis. Amen. »

Post Instagram Voir sur instagram.com

En signe de soutien à son frère

Selon les médias allemands, il s’agirait de la fille décédée de son frère. Au micro d’Amazon Prime après le coup de sifflet final, Guirassy s’est confié : « On a appris une très triste nouvelle dans notre famille. Il y a quelqu’un qui est décédé. C’était un message personnel pour mon grand frère. » Il a ainsi voulu lui témoigner son soutien, assurant : « On est tous avec lui. »

Ça ne compte pas dans les stats, mais ça vaut bien plus.

Porté par Guirassy, Dortmund bombe le torse contre l’Atalanta

JE

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.