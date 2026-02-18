Serhou Guirassy explique sa célébration de but

Une soirée chargée en émotions. Mardi soir, Serhou Guirassy a une nouvelle fois brillé et a décidé du sort du match entre Dortmund et l’Atalanta grâce à son but et à sa passe décisive. Mais plus que tout, c’est sa célébration qui est restée dans les mémoires. À la suite de la rencontre, il en a expliqué la signification. Après avoir ouvert le score dès la 3e minute, le Guinéen a soulevé son maillot pour dévoiler un T-shirt sur lequel était écrit « Aissata Guirassy » ainsi que la phrase : « Qu’il t’accueille dans son vaste paradis. Amen. »

En signe de soutien à son frère

Selon les médias allemands, il s’agirait de la fille décédée de son frère. Au micro d’Amazon Prime après le coup de sifflet final, Guirassy s’est confié : « On a appris une très triste nouvelle dans notre famille. Il y a quelqu’un qui est décédé. C’était un message personnel pour mon grand frère. » Il a ainsi voulu lui témoigner son soutien, assurant : « On est tous avec lui. »

Ça ne compte pas dans les stats, mais ça vaut bien plus.

