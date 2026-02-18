S’abonner au mag
  • C1
  • Barrages
  • Benfica-Real (0-1)

La fédération brésilienne salue « le courage et la dignité » de Vinícius Júnior

CMF
La fédération brésilienne salue « le courage et la dignité » de Vinícius Júnior

La nausée. Après Kylian Mbappé, d’autres acteurs se sont manifestés pour soutenir Vinícius Júnior. Pendant le barrage aller entre Benfica et le Real Madrid, et alors qu’il venait d’ouvrir le score, l’ailier brésilien aurait été insulté par le jeune argentin Gianluca Prestianni. Des insultes à caractère raciste selon le Madrilène.

« La CBF exprime toute sa solidarité avec Vinicius, victime d’un nouvel acte de racisme ce mardi soir », écrit la Fédération brésilienne dans un communiqué. « Le racisme est un crime. Il est inacceptable. Il n’a pas sa place dans le football, ni ailleurs. Vini, tu n’es pas seul ».

Ce dernier demandant l’activation du protocole antiracisme, l’arbitre de la rencontre, François Letextier avait alors interrompu la rencontre pendant près de dix minutes. « Ta décision d’activer le protocole est un exemple de courage et de dignité, continue la fédé auriverde. Nous sommes fiers de toi. Nous resterons inébranlables dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Nous sommes à tes côtés. Toujours. »

En espérant que « la tolérance zéro » face aux insultes racistes demandée par Eduardo Camavinga, soit appliqué par l’UEFA.

Mourinho ne condamne pas Prestianni et s’en prend à Vinícius

CMF

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
  • Récit
Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode

En septembre 2019, quatorze marins se retrouvaient, en plein océan Atlantique, au milieu de l’ouragan du siècle. Cinq ans plus tard, nous retraçons leur histoire, digne des plus grands films d’aventure.

Les grands récits de Society: Les naufragés du Bourbon Rhode
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

23
Revivez Monaco - PSG (2-3)
Revivez Monaco - PSG (2-3)

Revivez Monaco - PSG (2-3)

Revivez Monaco - PSG (2-3)

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.