La nausée. Après Kylian Mbappé, d’autres acteurs se sont manifestés pour soutenir Vinícius Júnior. Pendant le barrage aller entre Benfica et le Real Madrid, et alors qu’il venait d’ouvrir le score, l’ailier brésilien aurait été insulté par le jeune argentin Gianluca Prestianni. Des insultes à caractère raciste selon le Madrilène.

« La CBF exprime toute sa solidarité avec Vinicius, victime d’un nouvel acte de racisme ce mardi soir », écrit la Fédération brésilienne dans un communiqué. « Le racisme est un crime. Il est inacceptable. Il n’a pas sa place dans le football, ni ailleurs. Vini, tu n’es pas seul ».

A CBF se solidariza com Vinícius Júnior, vítima de mais um ato de racismo nesta terça-feira, após marcar pelo Real Madrid contra o Benfica, em Lisboa. Racismo é crime. É inaceitável. Não pode existir no futebol nem em lugar algum. Vini, você não está sozinho. Sua atitude ao… pic.twitter.com/rNGsZLvvpi — brasil (@CBF_Futebol) February 17, 2026

Ce dernier demandant l’activation du protocole antiracisme, l’arbitre de la rencontre, François Letextier avait alors interrompu la rencontre pendant près de dix minutes. « Ta décision d’activer le protocole est un exemple de courage et de dignité, continue la fédé auriverde. Nous sommes fiers de toi. Nous resterons inébranlables dans la lutte contre toutes les formes de discrimination. Nous sommes à tes côtés. Toujours. »

En espérant que « la tolérance zéro » face aux insultes racistes demandée par Eduardo Camavinga, soit appliqué par l’UEFA.

Mourinho ne condamne pas Prestianni et s’en prend à Vinícius