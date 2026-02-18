S’abonner au mag
Aurélien Tchouaméni : « Au début, on voulait sortir du terrain »

Aurélien Tchouaméni : «<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>Au début, on voulait sortir du terrain<span style="font-size:50%">&nbsp;</span>»

Élu homme du match, Aurélien Tchouaméni avait malheureusement d’autres sujets à traiter à l’issue de la rencontre face à Benfica. Le cas Vinícius, vraisemblablement victime d’insultes racistes de la part de Gianluca Prestianni, était sur toutes les lèvres, et l’international français s’est évidemment penché sur le sujet.

« On sait que finalement on ne saura jamais, a-t-il d’abord regretté au micro de Canal +On est tous derrière Vini. Il nous a dit ce qu’il s’est passé, le gars de l’équipe adverse a dit que c’était pas vrai. » Il a ensuite révélé qu’à la base, les joueurs du Real ne comptaient pas reprendre le match, mais qu’ils ont été convaincus par le Brésilien lui-même : « Au début, on voulait sortir du terrain, on a discuté tous ensemble, Vini a dit qu’il fallait qu’on reparte pour pouvoir gagner ce match et c’est ce qu’on a fait et à la fin la victoire elle est méritée. »

Le combat de Vinicus n’est pas juste le sien, c’est celui de tout le monde du foot.

Grâce à Vinícius, le Real l’emporte sur la pelouse du Benfica

