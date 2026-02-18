Aurélien Tchouaméni : « Au début, on voulait sortir du terrain »

Élu homme du match, Aurélien Tchouaméni avait malheureusement d’autres sujets à traiter à l’issue de la rencontre face à Benfica. Le cas Vinícius, vraisemblablement victime d’insultes racistes de la part de Gianluca Prestianni, était sur toutes les lèvres, et l’international français s’est évidemment penché sur le sujet.

"On voulait sortir du terrain mais Vini a dit qu'il fallait qu'on reparte pour gagner ce match" 🗣️ Aurélien Tchouaméni sur les incidents lors de Benfica / Real Madrid où un joueur lisboète aurait proféré des insultes racistes à l'encontre de Vinicius Junior.#BENRMA | #UCL pic.twitter.com/Aw4F8ABJIs — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 17, 2026

« On sait que finalement on ne saura jamais, a-t-il d’abord regretté au micro de Canal +. On est tous derrière Vini. Il nous a dit ce qu’il s’est passé, le gars de l’équipe adverse a dit que c’était pas vrai. » Il a ensuite révélé qu’à la base, les joueurs du Real ne comptaient pas reprendre le match, mais qu’ils ont été convaincus par le Brésilien lui-même : « Au début, on voulait sortir du terrain, on a discuté tous ensemble, Vini a dit qu’il fallait qu’on reparte pour pouvoir gagner ce match et c’est ce qu’on a fait et à la fin la victoire elle est méritée. »

Le combat de Vinicus n’est pas juste le sien, c’est celui de tout le monde du foot.

