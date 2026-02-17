Galatasaray en colle cinq à la Juve et pose une option sur les huitièmes

Galatasaray 5-2 Juventus

Buts : Sara (15e) Lang (49e et 75e), Sánchez (60e) et Boey (86e) pour le Cimbom // Koopmeiners (16e et 32e) pour les Bianconeri

Expulsion : Cabal (67e) pour la Vieille Dame

Chère Ligue des champions, tu nous avais manqué. Dans un stade Ali Sami Yen Spor Kompleksi plein à craquer et surtout survolté pendant 90 minutes, Galatasaray s’est offert le scalp de la Juventus (5-2) et entrevoit déjà la qualification en huitièmes de finale. Pour ce premier barrage de la saison 2025-2026, les deux formations nous ont offert un spectacle au scénario fou dès le premier quart d’heure. Alors que la rencontre est partie à 100 à l’heure, Gabriel Sara (1-0, 15e), sur un enchaînement de conneries de la Juve, puis Teun Koopmeiners sur le coup d’envoi qui a suivi, ont lancé les hostilités et la furia du match (1-1, 16e). Dans une partie qui est très vite allée d’une surface à l’autre et où les locaux ont mis la pression sur les Italiens tout au long des 90 minutes, ce sont pourtant ces derniers qui ont pris l’avantage à la demi-heure de jeu sur un coup de canon de ce même Koopmeiners, qui n’avait pas encore marqué cette saison, afin de retrouver les vestiaires en tête (1-2, 32e).

Galatasaray prend feu, la Juve prend l’eau

Sauf qu’après la pause, c’est un mec qu’on pensait perdu pour le foot qui remet tout Istanbul en transe avec un but de renard des surfaces : Noa Lang (2-2, 49e) ! Les compteurs sont remis à zéro, mais le moral de la Juve est à -10 ! Galatasaray le sent bien et appuie sur l’accélérateur. 25 minutes plus tard, Davinson Sánchez a mis les siens devant d’une tête sur coup franc (3-2, 60e), Cabal a pris un deuxième jaune en même pas 20 minutes sur le terrain et Lang a encore planté sur un nouveau cadeau de la Juve (4-2, 75e). Les carottes sont cuites, et les Italiens défendent surtout leur but pour y croire encore au retour.

INCROYABLE ! Galatasaray étrille la Juventus 5-2 dans ce match aller notamment grâce à ce but de Sacha Boey 🤯#GALJUV | #UCL pic.twitter.com/2YHyTt9KS9 — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 17, 2026

Chose qui n’intéresse pas vraiment Sacha Boey, entré en jeu, qui croise parfaitement sa frappe bien puissante et tue dans l’œuf tout suspense pour le match retour (5-2, 86e). Le trajet pour rentrer risque d’être long pour Spalletti et sa clique !

Soir de grande première pour Galatasaray