Un ancien joueur de Serie A condamné pour trafic de drogue

La sentence tombe. Ancien défenseur italien passé notamment par Cagliari, l’Inter et Bologne entre la fin des années 1990 et le début des années 2000, Fabio Macellari écoule sa retraite en prison.

Aujourd’hui cinquantenaire, Macellari a comparu ce lundi devant le tribunal de Plaisance (Émilie-Romagne) dans le cadre d’une enquête antidrogue lancée en 2019. L’ancien défenseur est accusé d’avoir participé à un trafic de cocaïne.

Déjà condamné pour violences conjugales et extorsion

Comme le rapporte le Corriere di Bologna, l’ancien joueur de l’Inter s’est défendu de tout trafic, expliquant n’avoir fait usage de la drogue qu’à titre personnel : « Je gagnais tellement d’argent quand j’étais joueur, et à l’époque je payais tout à mes amis. Une fois ma carrière terminée, je me suis retrouvé à devoir travailler, mais tout cela n’a rien à voir avec l’affaire dont nous parlons, je n’ai jamais vendu de cocaïne. J’en consommais et je me faisais du mal, mais je ne me suis jamais permis d’en céder. »

Pas de quoi convaincre le tribunal, qui a finalement condamné Macellari à huit mois de prison et à une amende de 1 800 euros. L’ancien défenseur purgeait déjà une peine de cinq ans d’emprisonnement pour violences conjugales envers son ex-compagne et extorsion à l’encontre de la mère de celle-ci.

Sacré CV.

