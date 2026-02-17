Brest aurait dû bénéficier d’un penalty contre Lille

Moment de vérité. Si la rencontre entre Lille et Brest n’a pas désigné de vainqueur (1-1), il aurait pu en être autrement si l’arbitre du jour avait décidé d’accorder un penalty aux Bretons pour une main dans la surface de réparation lilloise.

Selon le compte rendu de la direction de l’arbitrage concernant la 22e journée, cette vilaine main de Benjamin André aurait dû être sifflée à la 89e. Une action qui aurait pu tout changer.

En effet, le rapport explique qu’au moment de toucher le ballon, le Dogue « augmente artificiellement la surface couverte par le corps de ce dernier, le contact préalable avec le flanc du défenseur n’étant pas un élément suffisant pour rendre non sanctionnable le geste du défenseur. »

Carton rouge confirmé pour Golovin contre Nantes

Autre fait sur lequel la direction de l’arbitrage est revenue : l’expulsion d’Aleksandr Golovin lors de Monaco – Nantes (3-1). Le Monégasque a d’abord reçu un avertissement pour contestation envers l’arbitre, qui n’a pas sifflé un coup franc que le joueur estimait mériter.

Et comme le Russe ne s’est pas arrêté là, poursuivant l’expression de sa fronde, son expulsion a été décidée. Ne disposant pas du brassard de capitaine, Golovin n’était pas autorisé à discuter des décisions arbitrales.

Manger du canari, puis se prendre deux cartons de la même couleur : c’est donc ça, un retour de bâton ?

