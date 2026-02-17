Alessandro Bastoni présente ses excuses

Bastoni cosi. Présent en conférence de presse à la veille de défier Bodø/Glimt ce mercredi en play-offs de Ligue des champions, Alessandro Bastoni s’est attardé sur la polémique du week-end qui a secoué l’Italie. En effet, le défenseur de l’Inter a été l’auteur d’une simulation grossière face à la Juventus (victoire 3-2), occasionnant l’expulsion de Pierre Kalulu.

🟥 | Deuxième carton jaune et expulsion pour Pierre Kalulu ! 😳🇫🇷 #InterJuventus Suivez la rencontre en direct ici : https://t.co/zipauAD0bj ! 📲 pic.twitter.com/fK7hw9iGTh — DAZN France (@DAZN_FR) February 14, 2026

Bastoni avait alors célébré au nez du Français. Rapidement épinglé, le Nerazzurro ainsi fait son mea culpa : « J’ai exagéré sur le contact, je l’avoue. J’ai pris le temps d’analyser la situation ces derniers jours et ma réaction était inapproprié. Nous faisons tous des erreurs, et le plus important est de les reconnaître. » Fin de l’histoire.

Kalulu devrait avoir droit à une simulation gratuite.

