Samir Nasri est soûlé par le bazar à l’OM

Supporter un jour, supporter toujours. Désormais consultant pour Canal+, Samir Nasri n’en a pas oublié son amour pour l’OM, loin de là. Alors que la situation à Marseille a encore évolué ce mardi, avec le retour de Medhi Benatia, l’ancien milieu international a été interrogé sur le plateau de Canal sur son avis sur la situation, lui qui est proche du directeur sportif dans la vie.

"En tant que marseillais, ils me soûlent" 💥 L'analyse de Samir Nasri sur la situation des derniers jours à l'OM 👀#UCL pic.twitter.com/nvTX4IXdgl — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) February 17, 2026

S’il s’est d’abord gentiment moqué de ces rebondissements incessants, « Coup de théâtre ! Saison 5 de Game of Thrones ! », il a vite repris son sérieux pour évoquer son ras-le-bol vis-à-vis des dirigeants et de l’instabilité qu’ils créent au club. « Franchement moi personnellement en tant que Marseillais et supporter de ce club, ils me soulent, a-t-il clamé. Ils me soulent parce que tous les deux, trois jours, il y a quelque chose de nouveau. Ils se sont crée cette situation là alors qu’il n’y avait pas lieu d’en arriver jusque là ».

Rappelant l’opportunité rare de gagner la Coupe de France avec l’élimination du PSG et le bon classement du club en Ligue 1, l’ancien minot a poussé un véritable cri du cœur, avant de dresser un constat sans appel : « Il n’y a plus d’entraîneur, le directeur sportif qui pose sa démission, finalement il reste, le président qui perd de son influence, franchement je sais plus où j’en suis ».

Même pour le petit prince de Marseille, tout devient illisible…

Pas de conciliation entre Rennes et Habib Beye, Franck Haise attendu en Bretagne