Soir de grande première pour Galatasaray

L’histoire et avec la manière. Non content d’avoir éparpillé la Juventus en barrage aller de Ligue des champions, Galatasaray s’est aussi offert une soirée record sur la plus grande scène européenne. En effet, c’est la première fois que le club turc inscrit cinq buts dans un même match de C1 de toute son histoire.

Une performance à graver dans le marbre puisque c’est seulement la deuxième fois de son histoire que la Juventus encaisse autant de buts en C1, après une grosse raclée et 7 buts encaissés en 1958 contre le Wiener SC. Un véritable tremblement de terre pour la Vieille Dame, du haut de ses deux Ligues des champions et ses neuf finales disputées.

Quels records à venir pour le match retour ? Faites vos jeux !

