Weston McKennie a peur d’une chose contre Galatasaray

Un joueur qui annonce vouloir remporter un match, rien d’alarmant. Mais un joueur qui espère ne pas trop se faire huer, ça, c’est un peu plus rare. C’est notamment le cas de Weston McKennie, milieu de terrain de la Juventus.

En conférence de presse, l’international étasunien est revenu sur l’ambiance à laquelle il s’attend au RAMS Park d’Istanbul avant de défier Galatasaray pour le compte du barrage aller de Ligue des champions.

Le RAMS Park, un terrain hostile ?

Réputés pour former l’un des publics les plus bouillants d’Europe, les supporters turcs savent accueillir. Outre les banderoles engagées, les fans de Galatasaray ont été dépeints par Weston McKennie comme plutôt enclins à conspuer activement l’adversaire.

« J’ai joué ici il y a de nombreuses années (sous les couleurs de Schalke 04, NDLR), donc je connais l’ambiance et les supporters, explique-t-il. Je connais le terrain et ces matchs. Nous espérons qu’ils ne nous hueront pas trop demain. »

Timo Werner, sors de ce corps.

Mario Lemina : « Galatasaray et moi, c’était une histoire inachevée »