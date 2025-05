Qui sont les 29 premiers qualifiés pour la prochaine Ligue des champions ?

La razzia des tops clubs européens.

C’est l’histoire de six anglais, quatre italiens, quatre espagnols, quatre allemands et trois français qui sont déjà qualifiés pour le deuxième millésime de la Ligue des champions nouvelle formule. Sur les 29 équipes de 11 pays différents qui ont obtenu leurs tickets directement, 22 évoluent dans les cinq championnats majeurs : Angleterre, Italie, Espagne, Allemagne et, par gentillesse et la peur d’un retour de Napoléon, la France.

Avant de connaître les sept équipes restantes, l’Union saint-gilloise est la seule écurie à découvrir pour la première fois de son histoire la compétition. En espérant que les champions belges fassent aussi bien que les Bretons de Brest.

Une surdomination anglaise

Au début de la saison 2024-2025, les clubs anglais ne disposaient que de quatre places qualificatives pour la Ligue des champions, à obtenir via le championnat. Mais grâce à d’excellents parcours en compétitions européennes et un indice UEFA largement supérieur aux autres grands championnats, la Premier League s’est vue attribuer une cinquième place. Résultat : Newcastle a décroché son ticket pour la plus prestigieuse des compétitions européennes.

Et la sixième place ? Depuis la saison 2014-2015, le vainqueur de la Ligue Europa obtient automatiquement une place en Ligue des champions. Cette année, la finale 100 % anglaise opposait Tottenham à Manchester United, respectivement 15e et 17e de Premier League. Les Spurs ont fini par triompher, remportant leur premier trophée majeur depuis 2008, et s’offrant au passage une place pour la prochaine édition de la coupe aux grandes oreilles.

Sept places à aller chercher

Les champions de tous les pays européens vont s’affronter pour décrocher ce qu’ils convoitent le plus : une place en Ligue des champions. En plus de ces champions, certaines ligues, comme notre belle Ligue 1, offrent également des billets pour les barrages. C’est ainsi que l’OGC Nice, quatrième du championnat, s’est qualifié pour cette étape. Les phases qualificatives se déroulent sur plusieurs tours, dont le nombre varie selon le classement UEFA du pays.

En espérant que les Niçois fassent mieux que leur parcours en Ligue Europa.

Une victoire judiciaire pour le PSG dans son litige avec Kylian Mbappé