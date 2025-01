Nice éliminé après sa défaite

Pas de miracle.

L’OGC Nice se devait absolument de gagner jeudi en Suède pour espérer garder une infime possibilité de se qualifier lors de l’ultime journée la semaine prochaine. Les espoirs sont désormais enterrés pour les Aiglons, 35e avec deux points et officiellement éliminés de la Ligue Europa après leur défaite sur la pelouse d’Elfsborg (1-0), la cinquième en sept journées. Les hommes de Franck Haise se sont fait punir sur corner par un but de Gustav Henriksson de la tête peu après l’heure de jeu.

Des occasions mais de l’inefficacité

Ils avaient pourtant dominé la première période face à une équipe suédoise qui n’avait plus joué depuis le 12 décembre, mais n’ont pas été capables de cadrer plus d’une fois (à la 36e par Louchet). Avant même le but suédois, ils se sont fait peur dès le 3e minute de jeu après que la tête de Qasem est passé à côté des cages de Maxime Dupé, puis juste avant le retour aux vestiaires sur une frappe de Zeneli. Sous les yeux d’Alexy Bosetti ayant fait le déplacement, l’OGC Nice a continué de pousser en seconde période mais il a notamment vu Louchet heurter la balle et Petterson sauver son club sur la ligne en deux minutes.

Baptiste Santamaria ne jouera donc pas en Ligue Europa.

Elfsborg (3-4-3) : Pettersson – Holmen, Henriksson, Yegbe – Hedlund, B. Zeneli, Qasem, Hult – A. Zeneli, Abdullai, Rapp. Entraîneur : Oscar Hiljemark.

Nice (3-5-2) : Dupé – Mendy, Abdelmonem, Nanjou – Louchet, Bouanani, Camara, Diop, Bard – Moukoko, Cho. Entraîneur : Franck Haise.

