Ligue 2 : le Paris FC provisoirement dauphin

Le dauphin (provisoire) a fait son taf.

En battant Clermont (avant-dernier, qui a terminé en infériorité numérique à la suite de l’expulsion de Damien Da Silva) à domicile pour le compte de la 29e journée de Ligue 2, le Paris FC a doublé Metz (deux unités de retard pour les Grenats, mais un match supplémentaire à disputer) : le club de la capitale peut donc remercier ses buteurs, Mathieu Cafaro et Moustapha Mbow. De son côté, Laval (sixième) a réalisé une mauvaise opération, puisque sa défaite contre Grenoble (neuvième) lui fait perdre du terrain sur les places de barragistes : Enzo Montet a pourtant ouvert le score, mais Jessy Benet a ensuite égalisé et Matthéo Xantippe a donné l’avantage aux visiteurs.

Tavenot de retour !

Juste derrière, Bastia (septième) a récolté un point à Annecy (huitième, à égalité) : pour le retour sur le banc de Benoît Tavenot, précédemment suspendu pour son pétage de câble, Christophe Vincent a répondu à Quentin Paris, et Clément Billemaz a écopé d’un carton rouge. L’autre entité corse, Ajaccio (onzième), a quant à elle dominé Amiens (treizième) : Aboubakary Kanté a ouvert le score, Malick Mbaye a répliqué et Everson Junior Pereira da Silva a eu le mot de la fin. Enfin, Rodez a battu Martigues sur la plus courte des marges grâce à un but de Timothé Nkada et a été aidé par Samir Belloumou (qui a laissé son équipe à dix).

Aucun 0-0, c’est beau !

Rodez 1-0 Martigues

But : Nkada (63e)

Ajaccio 2-1 Amiens

Buts : Kanté (23e) et Silva (78e) pour Ajaccio // Mbaye (31e) pour Amiens

Annecy 1-1 Bastia

Buts : Paris (12e) pour Annecy // Vincent (58e) pour Bastia

Laval 1-2 Grenoble

Buts : Montet (9e) pour Laval // Benet (40e) et Xantippe (45e+1) pour Grenoble

Paris FC 2-0 Clermont

Buts : Cafaro (8e) et Mbow (51e)

