Le Bénin s’offre une victoire historique face au Botswana

Bénin 1-0 Botswana

But : Roche (28e) pour le Bénin

Un grand jour pour le Bénin.

Pour leur cinquième participation à une Coupe d’Afrique des nations, les Écureuils Guépards ont enfin remporté un match de poule dans la compétition. Grâce à un but rageur de Yohan Roche (28e), ancien joueur de Rodez et QRM fautif lors de la défaite contre la RDC (1-0) en ouverture, les coéquipiers d’Olivier Verdon ont logiquement écarté le Botswana à Rabat (1-0, malgré la barre transversale trouvée par les Zèbres sur coup franc, en première période) et se relancent dans la course aux huitièmes.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆🌍 #beINCAN2025 🇧🇯🇧🇼 Le Bénin lance les hostilités face au Botswana ! 🔥 La frappe de Yohan Roche est déviée et lobe le portier pour ouvrir le score !#beINCAN2025 https://t.co/3LZQRYck8y — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 27, 2025

Les Béninois avaient déjà remporté un match de CAN, il y a six ans, lors de l’édition 2019 disputée en Égypte… mais c’était aux tirs au but, face au Maroc (1-1, 4-1 TAB), après une qualification en poules grâce à trois matchs nuls.

Une première « vraie » victoire, donc.