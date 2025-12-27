S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Gr. D
  • Bénin-Botswana (1-0)

Le Bénin s’offre une victoire historique face au Botswana

JB
Le Bénin s’offre une victoire historique face au Botswana

Bénin 1-0 Botswana

But : Roche (28e) pour le Bénin

Un grand jour pour le Bénin.

Pour leur cinquième participation à une Coupe d’Afrique des nations, les Écureuils Guépards ont enfin remporté un match de poule dans la compétition. Grâce à un but rageur de Yohan Roche (28e), ancien joueur de Rodez et QRM fautif lors de la défaite contre la RDC (1-0) en ouverture, les coéquipiers d’Olivier Verdon ont logiquement écarté le Botswana à Rabat (1-0, malgré la barre transversale trouvée par les Zèbres sur coup franc, en première période) et se relancent dans la course aux huitièmes.

Les Béninois avaient déjà remporté un match de CAN, il y a six ans, lors de l’édition 2019 disputée en Égypte… mais c’était aux tirs au but, face au Maroc (1-1, 4-1 TAB), après une qualification en poules grâce à trois matchs nuls.

Une première « vraie » victoire, donc.

JB

Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:



Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!