La plainte pour violences contre l’international béninois Olivier Verdon a été classée sans suite

Ce lundi, les poursuites judiciaires à l’encontre d’Olivier Verdon, footballeur du Ludogorets Razgrad accusé de faits de violence, ont été classées sans suite par la justice française. L’international béninois était poursuivi par Emma Zouggari, étudiante de 24 ans et créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, avec qui il a entretenu une relation durant l’année 2020. La jeune femme avait déposé une plainte le 31 mai 2021, accusant le footballeur de violences volontaires, de séquestration et de menaces de mort. L’infraction a été « insuffisamment caractérisée » après l’enquête, et ne fait donc pas l’objet d’une condamnation.

Le récit de cette histoire a fait l’objet d’un article dans le dernier numéro de So Foot. Dans la nuit du 14 au 15 novembre 2020, alors qu’elle rendait visite à Olivier Verdon en Bulgarie, Emma Zouggari a sauté d’un étage dans un geste de désespoir et de souffrance à la suite d’une grave altercation avec le joueur. Elle a témoigné avoir été violemment battue par le Béninois après une crise de jalousie de ce dernier, sous l’œil passif de Kevin, cousin du joueur et qui faisait aussi l’objet de la plainte. La jeune femme a frôlé la mort et de graves complications médicales à la suite de cet incident. Selon nos informations, l’avocat d’Emma Zouggari a immédiatement contacté le procureur général pour tenter de le convaincre d’ordonner la reprise de l’enquête. La plainte avait déjà été classée sans suite en Bulgarie.

Olivier Verdon, lui, est toujours sous contrat avec Ludogorets et a encore été international avec le Bénin en septembre dernier. Formé à Bordeaux, le défenseur de 28 ans est passé par Sochaux, le Deportivo Alavés et le club belge d’Eupen.