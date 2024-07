Quand Don Héctor parle, tout le monde écoute.

Héctor Bellerín faisait face à la presse ce lundi, à l’occasion du début de sa présaison avec le Betis. L’occasion pour le latéral espagnol, très engagé sur plusieurs sujets de société, de revenir sur la victoire de l’Espagne à l’Euro et son succès populaire : « C’est magnifique ce que les joueurs ont fait sur le terrain et en dehors, en représentant la grande diversité de ce pays, qui en fait sa beauté. Nico et Lamine ont été de très bons exemples pour notre société, aussi bien sur le plan sportif que sur celui de l’humilité. Le fait de tirer des leçons de cette victoire, en dehors du trophée, est une très bonne chose. » Le défenseur du Betis a ainsi fait implicitement référence aux origines des deux ailiers qui ont porté la Roja pendant l’Euro, Nico Williams et Lamine Yamal étant nés en Espagne de parents étrangers, respectivement ghanéens et marocain/équato-guinéen.

Bellerín n’a d’ailleurs pas été le seul joueur de Liga à s’exprimer sur ce succès sportif et populaire : Iñaki Williams, joueur de l’Athletic Club Bilbao et international ghanéen, a félicité son frangin Nico avant de reposter un tweet de SOS Racisme Madrid dans lequel on peut lire : « Cette équipe nationale espagnole ressemble un peu plus à notre société. Merci à vous, Lamine Yamal et Nico Williams, d’avoir rendu cela possible. Merci de faire rêver des milliers de garçons et de filles qui vous ressemblent. »

Esta selección española se parece un poquito más a la sociedad que somos. Gracias @LamineeYamal y @willliamsssnico hacer posible esto. Gracias por ampliar los sueños de miles de niños, ñiñas, niñes que se parecen a vosotros.#Eurocopa2024 pic.twitter.com/ragcAakc1b — SOS Racismo Madrid (@sosracismomad) July 14, 2024

En espérant que ce black blanc beur à l’espagnole perdure.

