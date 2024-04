Machisme, déshumanisation, manque de respect… Hector Bellerín vide son sac

Hector président !

Souvent enclin à s’exprimer sur les questions sociales ou sociétales, Hector Bellerín a livré son regard sur le monde du football dans un entretien accordé à Publico. Le latéral espagnol y exprime ouvertement son malaise à l’égard de la culture très masculino-centrée de ce milieu. « Ce sont des environnements très masculins, où il est très difficile de parler de nos émotions, et parfois c’est difficile », confie-t-il.

« Le football est une industrie très conservatrice, qui a peur du changement », poursuit le joueur du Betis, regrettant « (une) hyper masculinisation super toxique et (un) machisme qui affectent les joueurs, les clubs et les supporters ». Un cadre où l’ancien international s’est souvent senti à l’étroit : « Les footballeurs sont très protégés. Dès notre plus jeune âge, nous sommes contraints de ne parler que de football et de n’être que des footballeurs. J’ai souvent eu l’impression qu’on me manquait de respect, qu’on me déshumanisait. »

Des mots puissants sur des maux forts.