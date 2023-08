Borja Iglesias se retire de la sélection espagnole en guise de protestation

Plus fort !

La nouvelle démonstration de force – et de bêtise – de Luis Rubiales ne manque pas de faire réagir de l’autre côté des Pyrénées. Le boss de la Fédération espagnol s’est époumoné pour annoncer qu’il ne démissionnerait pas après avoir embrassé de force Jenni Hermoso. Dans un climat de méfiance générale, Borja Iglesias a décidé de prendre les choses en main en s’élevant face à son président.

International avec La Roja depuis septembre dernier, le joueur renonce à porter de nouveau le maillot de l’équipe nationale. « Je suis triste et déçu, a t-il indiqué sur les réseaux sociaux, En tant que footballeur et en tant que personne, je ne me sens pas représenté par ce qui s’est passé. (…) Porter le maillot de l’équipe nationale espagnole est l’une des plus belles choses qui me soient arrivées dans ma carrière. Je ne sais pas si je serai à nouveau une option envisagée, mais j’ai pris la décision de ne pas retourner en équipe nationale jusqu’à ce que les choses changent et que ce type d’acte ne reste pas impuni. »

Vestir la camiseta de la Selección Española es de lo más grande que me ha pasado en mi carrera. No sé si en algún momento volveré a ser una opción, pero he tomado la decisión de no volver a la Selección hasta que las cosas cambien y este tipo de actos no queden impunes. — Borja Iglesias (@BorjaIglesias9) August 25, 2023

Son coéquipier au Real Betis, Héctor Bellerín, également connu pour ses positions engagées, s’est aussi fendu d’un message sur les réseaux sociaux. « C’est une honte totale ce qu’il se passe : de représenter notre pays avec cette vulgarité, de manipuler les déclarations de la victime et en plus de tout ça, avoir le courage de la culpabiliser en se victimisant pour avoir commis un abus », a revendiqué le latéral à la moustache soignée et à la langue bien pendue.

Javier Tebas détruit Luis Rubiales