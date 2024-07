L'Espagne se sort du piège ouzbek

Ouzbékistan 1-2 Espagne

Buts : Shomurodov (45e+3 SP) pour les Loups blancs // Pubill (29e), Gómez (62e) pour La Rojita

Les Loups blancs font chou blanc.

Pour son entrée dans le tournoi, l’Espagne s’est sortie du piège ouzbek (1-2). Après un début de rencontre accroché (et possiblement raté par une bonne partie du public), la Rojita a ouvert le feu en premier par l’intermédiaire du latéral d’Almeria, Marc Pubill (0-1, 29e). Les Ouzbeks ont bien réagi par la suite, obtenant un penalty après une grosse faute de Pau Cubarsí dans les arrêts de jeu de la première période. Le capitaine ouzbek, Eldor Shomurodov, s’est chargé de transformer la sentence pour égaliser (1-1, 45e+3). L’Espagne avait l’occasion de repasser devant sur penalty, mais Sergio Gómez a buté sur un excellent Nematov (59e). Gómez s’est ensuite bien rattrapé en marquant après un superbe centre en retrait de Miranda, pour redonner l’avantage à l’Espagne (1-2, 62e).

La rencontre aura été accrochée, aussi bien au niveau du score que des actions. Beaucoup de fautes ont été commises des deux côtés, rendant le jeu saccadé. Les cadets de champions d’Europe ont mené les débats, même si les Ouzbeks n’ont pas démérité : Fayzullaev (55e) et Shomurodov (73e) auraient même pu trouver le cadre. Côté espagnol, c’est les latéraux Marc Pubill et Miranda qui ont été très en vue, tandis que côté ouzbek, Fayzullaev a enflammé le front de l’attaque, que ça soit sur le côté gauche ou droit. Poussé par leurs nombreux supporters présents au Parc des Princes, l’Ouzbékistan n’a pas démérité, et aura tenté de revenir au score jusqu’à la fin du match. Avec cette victoire, l’Espagne prend la tête du groupe C, mais les Ouzbeks ont également envoyé un message à leurs futurs adversaires égyptiens et dominicains : ils ne sont pas venus pour rigoler.

En tout cas, on attend la réaction de la Masia de Tachkent lors du prochain match.

Ouzbékistan (4-2-3-1) : Nematov – Khusanov, Hamraliev, Yuldoshev, Alikulov – Rakhmonaliyev, Fayzullaev, Boriyev, Urunov (Norchaev, 59e) – Shomurodov (Ibragimov, 79e), Jaloliddinov. Sélectionneur : Timur Kapadze.

Espagne (4-3-3) : Tenas – Cubarsí (Pacheco, 46e), Miranda, Gómez, García, Pubill – Fermín (Bernabé, 76e), Baena (Turrientes, 86e), Oroz (López, 76e) Barrios – Ruiz (Omorodion, 86e). Sélectionneur : Santiago Denia.

