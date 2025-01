Un chant en l’honneur de Jean-Marie Le Pen entendu dans le parcage lillois à Auxerre

Drôle d’hommage.

À quelques minutes du coup d’envoi d’Auxerre-Lille, ce vendredi soir, une partie du parcage lillois aurait, selon plusieurs témoins, entonné un chant en l’honneur du sulfureux Jean-Marie Le Pen, décédé cette semaine. « Quelqu’un a lancé un chant sur Jean-Marie Le Pen, et le temps que je réalise, j’ai vu et entendu qu’une bonne partie du parcage l’avait déjà repris, témoigne auprès de So Foot un supporter des Dogues présent à l’Abbé-Deschamps. Dès que le public auxerrois l’a entendu, ils ont sifflé direct. » Après la rencontre, plusieurs supporters nordistes ayant fait le déplacement dans l’Yonne ont fait part de leur dégoût sur X/Twitter.

À quand un rapprochement avec les ultras de la Lazio ?

