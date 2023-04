Pronostic Auxerre Lille : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Auxerre reste solide face à Lille : un nul logique ?

La Ligue 1 nous offre une lutte acharnée pour le maintien avec 4 équipes qui essayent d’éviter la 17e place de L1. Parmi elles, on retrouve l’AJ Auxerre qui occupe actuellement la 14e. La formation bourguignonne a vécu une première partie de saison compliquée mais s’est bien reprise depuis la fin du Mondial. Solides, les Auxerrois n’ont perdu qu’une seule fois lors des 10 dernières journées, sur la pelouse de la Meinau face à Strasbourg. Dernièrement, l’AJA a montré de belles dispositions en remportant ses 3 derniers matchs face à des adversaires directs, Troyes (1-0), Ajaccio (0-3) et surtout lors de la dernière journée contre Nantes (2-1). Dans cette rencontre cruciale, Auxerre a fait la différence en première période avec des réalisations de Jubal et Da Costa. Suite à cette nouvelle victoire, la bande à Pélissier a pris 3 points d’avance sur le premier relégable, Strasbourg. La montée en puissance de l’AJA coïncide avec le recrutement opéré lors du dernier mercato. Blessé à l’échauffement face à Nantes, le portier recruté Radu pourrait être encore remplacé par Léon.

► 100€ OFFERTS en CASH chez PMU Sport en misant sur ce match.

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, Lille a d’autres ambitions avec l’Europe en point de mire. Actuellement, le LOSC occupe le dernier strapontin pour une place en coupe d’Europe. Dans ce sprint final, la formation nordiste avait montré de belles aptitudes mais a connu une grosse désillusion il y a 15 jours en s’inclinant sur la pelouse de la lanterne rouge, Angers (1-0). Lors de cette rencontre, les Lillois ont buté sur un Bernardoni des grands jours. Finalement peu marqué par cet échec, le LOSC a parfaitement redressé la barre le week-end dernier face à Montpellier (2-1). Rentré au vestiaire avec un but de retard, Lille a bénéficié de l’excellent coaching de Fonseca qui a redynamisé sa formation. Bien plus entreprenant, le LOSC s’est imposé grâce à Jonathan David et Rémy Cabella. L’ancien Stéphanois s’est montré décisif sur les deux buts avec une passe décisive et une réalisation, lui qui avait déjà aidé son équipe à l’emporter face à Lorient, à la reprise post-trêve internationale. Avec ce succès, Lille compte toujours 2 points d’avance sur Rennes, premier poursuivant. Vainqueur de ses 3 derniers matchs et battu 1 seule fois lors des 10 dernières journées (en déplacement), Auxerre devrait pouvoir neutraliser Lille à l’Abbé-Deschamps, et tenir au moins le match nul.

► Le pari « Match nul » est coté à 3,90 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 390€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Le pari « Victoire Auxerre ou Match nul » est coté à 2,00 chez PMU Sport qui vous rembourse votre 1er pari de 100€ remboursé EN CASH.

► Profitez de 100€ remboursés EN CASH chez PMU Sport :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Vous avez le droit à un 1er pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 200€.

– Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASH.

– Vous pouvez même retirer votre remboursement de 100€ directement sur votre compte bancaire.

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, d’autres sites vous permettent de parier sur ce Auxerre – Lille :

– 100€ de bonus en Freebets avec Unibet en rentrant le code « SOFOOT »

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec Betclic dès la fin du match

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOTX2 »

– Un 1er pari remboursé de 120€ avec Bwin

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un 1er pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Auxerre Lille encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !

Le fils de Joey Starr héros de l’AJ Auxerre en Gambardella