Lille mate Auxerre

Lille 3-1 Auxerre

Buts : Meunier (9e) et David (43e et 90e+7) pour le LOSC // Alexsandro (90e+2, CSC) pour l’AJA

Lille s’est redonné un peu d’air ce dimanche après-midi à Pierre-Mauroy, en disposant d’une équipe d’Auxerre peu motivée (3-1). Un succès important pour les Dogues, dans leur quête de Ligue des champions.

Thomas Meunier a d’abord profité de la longue ouverture de Bafodé Diakité vers Jonathan David et du travail en pivot du Canadien qui lui a glissé le ballon dans la profondeur, pour croiser sa frappe afin d’ouvrir le score (9e). Peu avant la pause, David a, à son tour, profité du travail d’un coéquipier, en l’occurrence Matías Fernández-Pardo, parvenu à le décaler à l’entrée de la surface et en bonne position pour reprendre le cuir du gauche, dans le petit filet (43e). Onzième au classement et loin de tous les enjeux, l’AJA n’a guère proposé quelque chose de consistant. C’est d’ailleurs d’un Lillois qu’est venue la réduction du score auxerroise, avec le but contre son camp d’Alexsandro (90e+2). Avant que Jonathan David n’y aille de son doublé pour le break final (90e+7). Pas trop de suspense dans le Nord.

🔥 | Jonathan David double la mise pour le @losclive juste avant la mi-temps ! 💥✨ #LOSCAJA 👉 Suivez la rencontre ici : https://t.co/uHnUbT4jNE… pic.twitter.com/vIupMIlQIJ — DAZN France (@DAZN_FR) April 20, 2025

Au coude-à-coude avec Lyon, Monaco et Marseille pour la C1, le LOSC devra bien gérer ses quatre derniers matchs, avec notamment la réception de l’OM et un déplacement à Brest. Les deux consécutivement.

