Les notes de Loups Garous : épisode 3
Un grand concert de Saxx, les réveils de Corentin et Cécile et une fin dantesque, le troisième épisode de Loups Garous vaut largement le Angers-Nantes programmé ce vendredi soir. La preuve en notes.
Jennifer
Et le César des meilleurs costumes est attribué à…
0 note(s)
Laurent
« On peut commenter le match une fois que le coup de sifflet final a été donné. » Après cette énormité, Grégoire Margotton, François Marchal, Jano Rességuié, Hamza Rahmani et Xavier Domergue ont lancé un syndicat pour défendre leurs intérêts.
0 note(s)
Sébastien
Une partie de League of Legends dure souvent moins de 40 minutes, c’est pour ça que Sébastien s’abstient des trois premiers épisodes ?
0 note(s)
Isabelle
Elle marche pieds nus, vit avec les énergies et n’a aucun diplôme. Elle aurait pu avoir un role dans Problemos, mais elle a choisi d’être gourou dans Loups Garous.
0 note(s)
Anissa
Active sur tous les fronts, extrêmement fiable et toujours prête à donner de la voix. La meilleure version d’Antoine Griezmann.
0 note(s)
Amélie
Faut lui dire que contrairement au Canada, il n’y a pas de taxe trumpiste en France. Elle a donc le droit de parler comme les autres.
0 note(s)
Yoan
On l’attendait comme un crack, puis il a préféré s’effacer. Pour mieux prouver son talent, à la Yoann Gourcuff ?
0 note(s)
Pauline
Tout l’inverse de Yoan. Une sorte de Christophe Kerbrat 2.0.
0 note(s)
Jean-Baptiste
Vous le verrez davantage dans Que ma volonté soit faite, en salles depuis une semaine. Il fait tout aussi peur.
0 note(s)
Allan
Discret, attentionné, gentil : un vrai papa pull.
0 note(s)
Cécile
À ce rythme, la section sports-échecs du collège Gambier de Lisieux va vite fermer…
0 note(s)
Corentin
Grâce à lui, on sait que Clément Viktorovitch n’est pas tout seul dans son délire.
0 note(s)
Saxx
Gros bâtard.
0 note(s)
Mister V
Demandez à Carlo Ancelotti, il est impossible de dire du mal du Mister.
0 note(s)
Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas