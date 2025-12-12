S’abonner au mag
  • En partenariat avec Canal Plus

Les notes de Loups Garous : épisode 3

Par Enzo Leanni et Ulysse Llamas

Un grand concert de Saxx, les réveils de Corentin et Cécile et une fin dantesque, le troisième épisode de Loups Garous vaut largement le Angers-Nantes programmé ce vendredi soir. La preuve en notes.

Jennifer2-1-scaled

Jennifer

Et le César des meilleurs costumes est attribué à…

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Laurent2-scaled

Laurent

« On peut commenter le match une fois que le coup de sifflet final a été donné. » Après cette énormité, Grégoire Margotton, François Marchal, Jano Rességuié, Hamza Rahmani et Xavier Domergue ont lancé un syndicat pour défendre leurs intérêts.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Sebastien1-scaled

Sébastien

Une partie de League of Legends dure souvent moins de 40 minutes, c’est pour ça que Sébastien s’abstient des trois premiers épisodes ? 

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Isabelle2-1-scaled

Isabelle

 Elle marche pieds nus, vit avec les énergies et n’a aucun diplôme. Elle aurait pu avoir un role dans Problemos, mais elle a choisi d’être gourou dans Loups Garous.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Anissa2-1-scaled

Anissa

Active sur tous les fronts, extrêmement fiable et toujours prête à donner de la voix. La meilleure version d’Antoine Griezmann.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Amelie2-1-scaled

Amélie

Faut lui dire que contrairement au Canada, il n’y a pas de taxe trumpiste en France. Elle a donc le droit de parler comme les autres.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Yoan2-1-scaled

Yoan

On l’attendait comme un crack, puis il a préféré s’effacer. Pour mieux prouver son talent, à la Yoann Gourcuff ?

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Pauline2-1-scaled

Pauline

Tout l’inverse de Yoan. Une sorte de Christophe Kerbrat 2.0.

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Jean-Baptiste2-1-scaled

Jean-Baptiste

Vous le verrez davantage dans Que ma volonté soit faite, en salles depuis une semaine. Il fait tout aussi peur.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Allan2-1-scaled

Allan

Discret, attentionné, gentil : un vrai papa pull.

Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Cecile2-scaled

Cécile

À ce rythme, la section sports-échecs du collège Gambier de Lisieux va vite fermer…

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Corentin2-1-scaled

Corentin

Grâce à lui, on sait que Clément Viktorovitch n’est pas tout seul dans son délire. 

Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Saxx2-1-scaled

Saxx

Gros bâtard.

Note de la rédaction 9/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

mister-v-je-suis-un-bandeur-des-maillots-de-mls

Mister V

Demandez à Carlo Ancelotti, il est impossible de dire du mal du Mister. 

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

