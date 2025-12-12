Un retour de Karim Benzema en équipe de France est-il vraiment possible ?

Dans un entretien à L’Équipe , Karim Benzema a ouvert la porte à un come-back sous le maillot bleu. Une déclaration en forme d’obligation morale qui ne devrait pourtant pas être suivie de conséquences.

Du haut de ses 37 ans (38 la semaine prochaine), Karim Benzema serait-il prêt à échanger ses cinq Ligues des champions contre une seule Coupe du monde ? Seul l’intéressé a la réponse. Toujours est-il que, dans un long entretien accordé à L’Équipe publié ce vendredi, le Lyonnais se décrit comme « programmé pour deux ans ». Comprendre : « deux ans à jouer au foot » et « deux ans de bataille » à mener pour celui qui estime avoir encore « 20 ans dans [s]a tête footballistiquement ». En d’autres termes, cela signifie que pour espérer disputer une Coupe du monde avant la quille, Benzema n’a que la prochaine, en 2026, sur sa liste. Parce que oui, malgré sa retraite internationale annoncée voici trois ans, il ne ferme pas (complètement) la porte à un retour en bleu.

Karim Benzema ne ferme pas la porte à un retour en équipe de France pic.twitter.com/aaBdZVLUC2 — L'Équipe (@lequipe) December 11, 2025

D’où vient ce retournement de veste ? En réalité, d’une question un peu insistante posée par L’Équipe qui fait mention de trois joueurs de son âge, Luka Modrić, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui devraient danser pour la dernière fois l’été prochain. Leur point commun ? Comme Benzema, ils ont tous remporté le Ballon d’or. Le rapprochement est donc tout trouvé, mais l’attaquant joue tout de même la carte de la prudence : « Qui n’a pas envie de jouer la Coupe du monde ? Tout le monde a envie de jouer cette compétition. Après, te dire : est-ce qu’on peut me prendre… Comme je suis quelqu’un qui aime le foot et la compétition, forcément, si tu me dis d’aller en équipe de France pour jouer une Coupe du monde et que je te dis non, je suis un menteur. »

Une histoire à conjuguer au passé

Avec le recul, il paraît presque inconcevable qu’un joueur avec un tel palmarès n’ait disputé qu’« une » seule Coupe du monde dans sa carrière, celle de 2014, puisqu’il était banni en 2018 et blessé en 2022. Aujourd’hui, le bilan bleu de Karim Benzema se chiffre à 97 sélections et 37 buts et on pourrait comprendre qu’il souhaite boucler la boucle en retentant sa chance dans ce qui représente le défi ultime pour un footballeur international. Cela dit, l’intéressé refuse de parler de « sentiment d’inachevé » en ce qui concerne son parcours tricolore, marqué par une victoire en Ligue des nations en 2021 : « Si tu arrêtes le foot et que tu n’as pas eu l’opportunité de gagner la Coupe du monde, tu auras peut-être des regrets, ok. Mais inachevé de quoi ? J’ai gagné le Ballon d’or, j’ai gagné les Ligues des champions. J’ai kiffé le foot… Et je continue de kiffer le foot. »

À le lire, on aurait presque l’impression que Karim Benzema cherche à acheter une forme de paix sociale avec l’équipe de France et son public, ce qui a du sens au vu de la relation compliquée qu’a vécue le trio depuis une quinzaine d’années. Son refus de complètement fermer la porte de la sélection prouve l’affection qu’il lui porte et sa volonté de se montrer disponible pour la servir en cas de convocation. Le scénario apparaît cependant peu probable, ne serait-ce qu’au vu du passif qu’il entretient avec Didier Deschamps et le renouvellement générationnel d’un effectif au sein duquel on se demande bien où il trouverait sa place.

Dès lors, faudrait-il un changement de sélectionneur et une confirmation de l’arrivée de Zinédine Zidane pour imaginer revoir Benzema en bleu ? Là encore, l’intéressé botte en touche : « On ne sait pas du tout ce qui se passera. Si Zizou, un jour, est sélectionneur de l’équipe de France, je lui souhaite le meilleur. De toute façon, Zizou, il gagnera. Peu importe le club, la sélection… » On en restera là. Cette vraie fausse « déclaration choc » autour d’un potentiel come-back ressemble finalement à un coup d’épée dans l’eau. L’histoire entre KB9 et l’EDF appartient au passé. Et c’est peut-être mieux pour tout le monde comme ça.

