Ce qu’il faut retenir du dernier rassemblement de l’équipe de France en 2025

Lors de cette ultime trêve internationale de l’année, l’équipe de France a assuré l’essentiel en compostant son ticket pour la Coupe du monde 2026. Les hommes de Didier Deschamps ont aussi vécu une soirée chargée d’émotions lors de leur large victoire face à l’Ukraine (4-0) avant de se faire peur, puis de gérer contre l’Azerbaïdjan (1-3).

Coupe du monde 2026, nous voilà !

Cette fois, c’est la bonne. Frustrée lors du dernier rassemblement avec le match nul face à l’Islande (2-2), l’équipe de France s’est cette fois qualifiée pour la Coupe du monde 2026 en croquant l’Ukraine au Parc des Princes jeudi dans une soirée marquée par plusieurs hommages aux victimes des attentats du 13 novembre 2015. Dans ce contexte émouvant, les Tricolores sont passés à côté de leur première période avant de surclasser les Ukrainiens grâce à un doublé du capitaine Kylian Mbappé, qui n’est plus qu’à deux unités d’Olivier Giroud, meilleur buteur de l’histoire de l’équipe de France (57 réalisations), un pion du brillant Michael Olise et un but de l’entrant Hugo Ekitiké. Pour couronner le tout, les Bleus seront tête de série pour le tirage au sort de la Coupe du monde 2026.

𝐓𝐨𝐮𝐣𝐨𝐮𝐫𝐬 𝐚𝐮 𝐫𝐞𝐧𝐝𝐞𝐳-𝐯𝐨𝐮𝐬 🇫🇷🫡 L’Équipe de France a validé sa 1️⃣6️⃣ème qualification de suite pour une compétition majeure (EURO + Coupe du monde) 🏆 pic.twitter.com/rmAXlaa17R — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 15, 2025

Gusto, la belle surprise

Sa troisième titularisation ne pouvait pas plus mal commencer. Totalement dépassé lors du premier but de l’Azerbaïdjan, finalement battu par les Bleus (1-3), Malo Gusto a déçu avant de se rattraper avec la manière dimanche. Si le latéral droit n’a joué qu’une poignée de secondes face à l’Ukraine, le joueur de Chelsea a cette fois eu tout le temps de monter en puissance lors de ce match des coiffeurs, avec un enjeu sportif quasi inexistant. Auteur de deux passes décisives, Gusto a été très actif dans son couloir droit, a été le joueur français qui a touché le plus de ballons (105) et s’est même vu refuser un but pour une main de Christopher Nkunku (24e). Il prouve qu’il a toutes les qualités pour être le remplaçant de Jules Koundé, pas toujours impérial lors des derniers rassemblements. À un peu plus de 200 jours du Mondial 2026, ce genre de performance, même contre un adversaire moins coriace, ne doit pas laisser indifférent Didier Deschamps.

Des bons points et des déceptions

Avec les forfaits de Randal Kolo Muani, de Marcus Thuram, du Ballon d’or Ousmane Dembélé ou encore de Désiré Doué, deux attaquants ont su tirer leur épingle du jeu lors de ce dernier rassemblement de l’année : Hugo Ekitiké et Jean-Philippe Mateta. Malgré une entrée tardive en Ukraine, le joueur de Liverpool a marqué son premier but sous le maillot tricolore. L’ex-avant-centre du PSG n’est jamais le premier nom que l’on couche sur le papier, mais il parvient toujours à jouer des coudes pour se faire une place, notamment grâce à sa qualité de percussion et son sens du but. En revanche, le buteur des Reds, positionné à gauche contre l’Azerbaïdjan, a paru bien plus emprunté. « DD » ne lui en tiendra pas rigueur.

Pour le serial buteur de Crystal Palace, le chemin semble bien plus sinueux, mais ce dernier est le premier joueur à marquer deux buts lors de ses deux premières titularisations avec les Bleus depuis Louis Saha en 2004. Sa première convocation a été une surprise, mais en claquant un nouveau pion, cette fois de la tête, Mateta a conclu un bien bel automne avec les Bleus. Le vice-champion olympique a un style très atypique, mais c’est ce qui fait sa force. Pas de doute que Didier Deschamps apprécie son profil et que cette nouvelle réalisation lors de ce rassemblement doit conforter le sélectionneur dans son choix de l’appeler. Le chemin pour la Coupe du monde est encore long, mais il va dans la bonne direction. Maghnes Akliouche a également marqué des points en marquant lors de sa première titularisation et en étant impliqué dans deux autres buts.

Egalisation ! Mateta s'élève dans les airs pour reprendre le centre de Gusto de la tête 👊 🇦🇿1-1🇫🇷 #AZEFRA pic.twitter.com/T085QeaQ9V — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 16, 2025

Dans le secteur très concurrentiel qu’est la défense centrale chez les Bleus (Dayot Upamecano, William Saliba et Ibrahima Konaté entre autres), Lucas Hernandez a encore montré ses limites alors même qu’il disputait un match sans enjeu. Le joueur du PSG s’est fait surprendre par Renat Dadashov sur le premier pion azerbaïdjanais de l’histoire face aux Bleus en quatre rencontres (oui, oui). Ensuite, la machine était lancée, mais il a loupé la seule intervention importante de sa rencontre. Copie insuffisante, comme pour son frère Théo, loin d’être flamboyant. Lucas Chevalier, lui, vivait sa première titularisation avec les Bleus. Ce dernier, en délicatesse avec son club depuis le début de la saison, n’a pas inspiré une grande confiance à sa défense, et le Calaisien est devenu le gardien le plus rapide à encaisser un but avec les Bleus depuis 1935.

La der de Didier Deschamps en France ?

En actant la présence des Tricolores pour une 17e Coupe du monde, Didier Deschamps, qui vivra son quatrième Mondial en tant que sélectionneur, a ajouté un nouveau fait d’armes à son mandat colossal à la tête des Bleus. Invaincue lors des 29 derniers matchs en éliminatoires de la Coupe du monde et de l’Euro (23 victoires, 6 nuls), la France n’a pas toujours été la plus séduisante dans cette campagne, mais n’a jamais été inquiétée dans sa quête américaine.

En poste depuis 2012, Deschamps a martelé en conférence de presse qu’il ne fallait pas « banaliser » cet accomplissement, et l’ancien entraîneur de l’Olympique de Marseille a bien raison. Celui qui vit ses derniers mois à la tête de la sélection a probablement dirigé son dernier match à la tête des Tricolores dans l’Hexagone. Avec plus que deux matchs amicaux et une fenêtre internationale en mars avant le Mondial, le staff tricolore souhaiterait faire une petite tournée aux États-Unis, où une confrontation face au Brésil est actée, et préférerait s’acclimater à la chaleur et à son camp de base que de jouer sur le territoire national avant la compétition, selon les informations de RMC. Rien n’est acté, mais ce qui est certain, c’est que Deschamps, loin d’être quelqu’un d’émotif, devrait favoriser la qualité de la préparation à des adieux en bonne et due forme. La troisième étoile ou rien.

Didier Deschamps a « pu avoir des réponses »