Christian Eriksen explique pourquoi c’est compliqué de jouer à Manchester United

Pour le coup, c’était mieux avant.

Même si l’horizon commence peu à peu à se dégager chez les Red Devils, Christian Eriksen est là pour rappeler les moments sombres du club mancunien lors de son passage.

Dans une interview accordée au Times, le milieu danois est revenu sur son expérience à United, en abordant surtout le poids médiatique et celui du passé : « La principale difficulté à United est la perception de comment tu dois jouer et comment tu dois être en tant que joueur, parce que tout ce que tu fais est comparé à ceux qui étaient là avant. Donc à chaque poste, on entend : “Oh oui, maintenant on a Casemiro, mais il faut le comparer à Roy Keane”, ou “On avait Robin van Persie, donc cet attaquant maintenant doit pouvoir faire autant.” »

Eriksen pas fan d’une sortie d’Amorim

L’ancien joueur des Spurs est également revenu sur une déclaration de son ancien entraîneur Rúben Amorim, qui en janvier dernier avait qualifié cette équipe de United de « peut-être la pire de l’histoire du club ».

Ces mots sont restés en travers de la gorge du Danois : « Ça n’a pas aidé du tout. Certaines choses, tu peux les dire en interne, mais ce n’est pas très intelligent de les dire ouvertement, de mettre une pression supplémentaire et d’étiqueter des joueurs qui faisaient déjà de leur mieux. Qu’il ait raison ou tort, peu importe, mais pour nous, c’était un peu comme : “Oh, c’est reparti. Un autre gros titre.” »

Alors, il avait raison ou tort ?

Patrick Dorgu et Manchester United dominent Newcastle

SF

