Kylian Mbappé a complètement craqué ce dimanche soir lors du match opposant Valence au Real Madrid (0-2).

À la fin de la première période, les deux équipes sont toujours à égalité. Très agacé par une mi-temps moyenne, le Français s’est directement attaqué au corps arbitral.

« Tête de bite »

Avant de rentrer aux vestiaires, l’attaquant madrilène a confronté le quatrième arbitre, comme capté par les caméras du diffuseur espagnol : « Comment il peut être hors jeu ? Je te demande une explication », lance le joueur. « Avec la caméra, c’est forcé. Je suis désolé, on en parle à l’intérieur », répond le quatrième arbitre, le regard fixé sur la caméra. Puis, Mbappé réplique : « Alors on rentre, pourquoi tu ne viens pas ? » Il termine avec une insulte, « tête de bite ». Tout en délicatesse.

Kylian Mbappé a l’arbitre : « Tête de bite va » PTDRRRR C UN OUF, JE PLEURE pic.twitter.com/cTEkhTgnQB — Kenpachi (@Kenpachi1070) February 9, 2026

Plus tard, toujours très en colère, le capitaine de l’équipe de France ne s’arrête pas là et en remet une couche : « Tu viens me parler et tu ne me regardes pas. Tu me dis qu’on se parle à l’intérieur. Je suis à l’intérieur. Pourquoi tu ne me parles pas ? », avant de se tourner vers Camavinga. « C’est trop des bouffons les arbitres, frère. »

Après Balerdi, un autre modèle de capitaine exemplaire.

Malgré une performance moyenne, le Real s’impose face à Valence