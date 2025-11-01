Mbappé marque deux fois, le Real Madrid tape Valence

Real Madrid 4-0 Valence

Buts : Mbappé (19e, SP et 31e), Bellingham (44e) et Carreras (62e) pour les Merengues

Merengoles.

Pour la réception de Valence ce samedi soir à Santiago Bernabéu, le Real Madrid a trottiné et s’est imposé (4-0).

Après un semblant de domination, les Valenciens ont pris l’eau en moins de vingt minutes. D’abord sur un penalty transformé par Kylian Mbappé (19e), consécutif à une triple faute de Cesar Terraga (main), Diego López (plaquage sur Mbappé) et Pepelu (plaquage sur Jude Bellingham). Mbappé buteur, puis auteur d’un doublé d’une volée du gauche, à la suite de l’excellent service d’Arda Güler (31e). Et tant pis si Vinícius Júnior a manqué son penalty en le frappant au milieu, Jude Bellingham a compensé en plaçant une jolie frappe tendue à l’entrée de la surface pour creuser le score (44e).

Calme et sans rythme, la seconde période a connu deux soubresauts. D’abord avec l’entrée d’Endrick à un quart d’heure du terme, qui disputait là ses premières minutes en cette saison 2025-2026, puis avec le coup de canon d’Alvaro Carreras, dont la mine en lucarne n’a rien laissé à Julen Agirrezabala (88e). Le latéral gauche devient le premier buteur espagnol du Real Madrid cette saison.

Place à Liverpool – vainqueur d’Aston Villa (2-0) également ce samedi – mardi prochain en Ligue des champions. À Anfield.

Mbappé dépasse Zidane, le Real reçu 6 sur 6