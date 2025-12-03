Baptiste Valette, jugé pour viol aggravé, est acquitté

Jugé depuis lundi pour viol aggravé, Baptiste Valette a été acquitté mercredi par la cour criminelle de la Meurthe-et-Moselle. Depuis fin 2019, une jeune femme de 18 ans accusait l’ancien gardien de Nancy et de Sochaux d’avoir abusé d’elle à la sortie d’une boîte de nuit. L’avocat de cette dernière a martelé qu’elle avait « manifesté son refus » à plusieurs reprises, mais qu’elle s’était « préparée à la possibilité d’un acquittement ». Selon les experts, près de deux ans après les faits, elle était « toujours en état de stress post-traumatique ».

Huit ans d’emprisonnement et un mandat de dépôt requis

L’ancien portier, en état d’ébriété lors des faits, a toujours clamé que ce rapport était consenti. L’avocat général Mohager Benmerouche avait de son côté requis huit ans d’emprisonnement et un mandat de dépôt contre le joueur.

L’avocat de la victime, Stéphane Massé, espère désormais un appel du parquet. Caroline Toby, l’avocate de l’actuel gardien de Grasse (National 2), a déclaré que l’acquittement constitue « un grand soulagement » pour le footballeur qui « attendait d’être jugé depuis six ans ».

