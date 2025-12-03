Un club brésilien fête ses 100 ans de la meilleure des manières

DoRé Mirassol.

Vainqueur sur la pelouse de Vasco de Gama (2-0) ce mardi soir, le petit club brésilien de Mirassol a assuré sa quatrième place en Serie A brésilienne, prenant assez d’avance sur Fluminense (5e) et le Botafogo de John Textor (6e), ses deux poursuivants.

Contrairement à Achraf Hakimi, blessé le jour de son anniversaire, la formation de Sao Paulo a offert à ses supporters un beau cadeau à l’occasion de ses cent ans : la première qualification de l’histoire du club pour la Copa Libertadores, la Ligue des champions sud-américaine. Une performance folle pour un club à l’histoire particulière.

Finir invaincu devant ses supporters

Fondé en 1925, Mirassol a passé plus de soixante-dix ans en troisième division, avant de remporter son premier trophée en 1997. Vice-champion de Serie B derrière Santos la saison dernière, le club accède à la Serie A pour la première fois de son histoire en 2024, et décroche donc une qualification pour la Copa Libertadores un an plus tard.

Au coup de sifflet final, l’entraîneur de Mirassol Rafael Guanaes a fondu en larmes sur le banc de touche, les doigts vers le ciel à la Lionel Messi, à genoux au bord du terrain. Après 37 journées de championnat, les Jaune et Vert sont toujours invaincus à domicile avant de recevoir Flamengo pour la dernière journée.

En cas de relégation avec Santos, Neymar sait où signer la saison prochaine.

Et si Pep Guardiola avait perdu le contrôle ?