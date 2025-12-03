Best of des buts amateurs du week-end !

Comme chaque début de semaine, retrouvez grâce au Vrai Foot Day et à l’application Rematch les plus belles vidéos de foot amateur filmées chaque week-end depuis le bord du terrain.

1/ Football Bourg-en-Bresse Péronnas 01 vs AS Saint-Étienne

De la construction ! Et c’est pas parce qu’on parle des U14 Régional 1 Niveau A qu’on est sur Fortnite. Non, non, c’est bien du foot et du beau, même. Ça repart proprement depuis la défense, redoublements de passes façon City. Puis le numéro 4 stéphanois décide de casser des lignes comme si c’était des allumettes : percée pleine de ferveur, il décale le 8, qui décale le 11… Et là, en première intention, à l’angle de la surface, le gamin enroule une frappe léchée, élégante, chirurgicale. À un âge où la plupart apprennent encore à faire leurs lacets sans s’asseoir.

2/ Montigny Metz AS vs Fameck ES

Karius, c’est toi ? La D1 mosellane regorge habituellement de talent, mais là… personne dans le stade n’a cru une seconde que ça allait finir au fond. Coup franc tiré depuis la ligne médiane, histoire de tuer le temps, presque envoyé par politesse. Sauf que la trajectoire fait un caprice, le ballon retombe comme un drame grec… et le gardien s’écroule façon Belmadi contre le Cameroun. Genoux qui lâchent, regard perdu, et la vie qui défile en accéléré. Peut-être devrait-il prendre une pause comme Araújo pour penser à tout ça.

3/ Castanet US vs La Cremade FC

Ah l’Occitanie… Le soleil, l’accent, la bonne humeur et surtout la terre de réincarnation de R9 ! Lancé par son n°5 dans un brouillard aussi épais qu’une veste d’Arsène Wenger, le n°8 récupère un ballon rebondissant, dur à manier. Mais le Castanéen n’hésite pas une seconde : dos au jeu, il se retourne, claque un double-contact, puis un râteau histoire de laisser ses adversaires en vu. Et tout ça avant d’envoyer une mine dans des cages gardées par un portier un peu trop seul…

4/ Elan de Gorges vs GJ de Goulaine

Sous une pluie battante, les Gorgeois semblent avoir du mal à dégager le ballon, et l’envoient dans la pire des zones, pile dans l’axe. Au duel, les Goulainais prennent l’avantage et la balle arrive dans les pieds du n°8 qui n’a pas de mal à contrôler, car personne ne sort sur lui ! Et le prix à payer est démesuré : un missile envoyé depuis les 25 mètres, qui retombe juste derrière le bras du gardien, trop court pour rattraper le manque d’engagement de ses copains.

5/ US Cordes Valver vs Sporting Castres

Quand ce n’est pas la réincarnation de Ronaldo, c’est celle de Jallet qui hante les terrains en Occitanie. Après quelques rebonds flous comme le début de l’extrait, le numéro 2 gorgeois s’enfonce dans l’aile, poursuivi par un Cordais. On pourrait penser qu’il tenterait le centre, mais que nenni. Il envoie un ballon métissé entre le centre raté (mais heureux) de Christophe Jallet et l’angle fermé de Maicon. Les lombaires du gardien cordais doivent lui en vouloir.

