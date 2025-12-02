S’abonner au mag
  • France
  • Paris Saint-Germain

Un ancien grand espoir du PSG aurait arrêté le foot... à 21 ans

UL
Un ancien grand espoir du PSG aurait arrêté le foot... à 21 ans

Le Kari Saint-Germain n’a jamais existé.

Mais où est passé Ayman Kari ? Ancien grand espoir du PSG, coéquipier de Warren Zaïre-Emery, Xavi Simons, Lucas Lavallée, Wilson Odobert et Edouard Michut en Youth League, le jeune homme de 21 ans a tout simplement arrêté le foot. L’Équipe raconte sa disparition inquiétante : il ne répond pas au téléphone, a coupé ses réseaux sociaux, « Il va bien. Il n’y a rien à comprendre » tentent de rassurer ses proches. Il passerait son temps avec ses proches, loin du foot pro.

Départ de flamme

« C’est une décision personnelle d’un jeune homme qui estime qu’il n’est pas fait pour ce monde professionnel-là », révèle un proche. Ayman Kari n’a pas joué en professionnels depuis une défaite contre… Paris, la fin de son prêt à Lorient, en avril 2024. Il a disputé 19 matchs de Ligue 1, prenant plusieurs kilos lors de son retour à Paris. Saint-Étienne aurait tenté de le recruter, faisant demi-tour. « Il fait partie, avec Senny [Mayulu] et Warren [Zaïre-Emery] des joueurs les plus talentueux que j’ai eus », estime Zoumana Camara, son ancien formateur.

Terrible histoire.

M. Turpin et l’arbitre vidéo déjugés à propos du tacle de Camara sur Chevalier

UL

À lire aussi
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
  • Grand Récit
Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier

Ces 40 dernières années, sa photo a été utilisée pour représenter la France, son nom pour usurper des identités et détourner des millions d’euros, sans que personne ne sache vraiment qui était Corinne Berthier, ou même si elle avait jamais existé. Jusqu’à cette enquête.

Les grands récits de Society: Les multiples visages de Corinne Berthier
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Faut-il supprimer la VAR ?

Oui
Non
Fin Dans 3j
93
90

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!