Un ancien grand espoir du PSG aurait arrêté le foot... à 21 ans

Le Kari Saint-Germain n’a jamais existé.

Mais où est passé Ayman Kari ? Ancien grand espoir du PSG, coéquipier de Warren Zaïre-Emery, Xavi Simons, Lucas Lavallée, Wilson Odobert et Edouard Michut en Youth League, le jeune homme de 21 ans a tout simplement arrêté le foot. L’Équipe raconte sa disparition inquiétante : il ne répond pas au téléphone, a coupé ses réseaux sociaux, « Il va bien. Il n’y a rien à comprendre » tentent de rassurer ses proches. Il passerait son temps avec ses proches, loin du foot pro.

Départ de flamme

« C’est une décision personnelle d’un jeune homme qui estime qu’il n’est pas fait pour ce monde professionnel-là », révèle un proche. Ayman Kari n’a pas joué en professionnels depuis une défaite contre… Paris, la fin de son prêt à Lorient, en avril 2024. Il a disputé 19 matchs de Ligue 1, prenant plusieurs kilos lors de son retour à Paris. Saint-Étienne aurait tenté de le recruter, faisant demi-tour. « Il fait partie, avec Senny [Mayulu] et Warren [Zaïre-Emery] des joueurs les plus talentueux que j’ai eus », estime Zoumana Camara, son ancien formateur.

Terrible histoire.

M. Turpin et l’arbitre vidéo déjugés à propos du tacle de Camara sur Chevalier