Lionel Messi a un très gros regret

« No hablo inglés. » C’est ce que répond certainement Lionel Messi quand un Américain lui demande de signer un maillot de l’Inter Miami. En effet, en plus d’être « bizarre », l’Argentin ne sait pas parler anglais. Ouf, il n’est pas parfait.

Dans le podcast mexicain Miro de Atras, l’octuple Ballon d’or l’explique : « Je regrette de ne pas avoir appris l’anglais quand j’étais enfant. J’avais le temps d’étudier l’anglais au moins, mais je ne l’ai pas fait. Je le regrette profondément. J’ai vécu des situations où je me suis retrouvé avec des personnalités incroyables, avec lesquelles j’aurais pu discuter, mais où je me sentais à moitié ignorant. Je me suis toujours dit : « Quel idiot, j’ai vraiment perdu mon temps ». »

« Quand on est jeune, on ne s’en rend pas compte, continue Messi. Aujourd’hui, c’est ce que je dis à mes enfants : d’avoir une bonne éducation, d’étudier et d’être préparés. Je leur dis toujours d’en profiter. Leur situation est différente de celle que j’ai connue, même si je n’ai jamais manqué de rien. »

Il a trouvé une bonne excuse pour ne pas causer à Donald Trump, lui.

