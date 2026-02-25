S’abonner au mag
  • État-Unis
  • Inter Miami

Lionel Messi a un très gros regret

EA
4 Réactions
Lionel Messi a un très gros regret

« No hablo inglés. » C’est ce que répond certainement Lionel Messi quand un Américain lui demande de signer un maillot de l’Inter Miami. En effet, en plus d’être « bizarre », l’Argentin ne sait pas parler anglais. Ouf, il n’est pas parfait.

Donnez lui la signification du terme GOAT

Dans le podcast mexicain Miro de Atras, l’octuple Ballon d’or l’explique : « Je regrette de ne pas avoir appris l’anglais quand j’étais enfant. J’avais le temps d’étudier l’anglais au moins, mais je ne l’ai pas fait. Je le regrette profondément. J’ai vécu des situations où je me suis retrouvé avec des personnalités incroyables, avec lesquelles j’aurais pu discuter, mais où je me sentais à moitié ignorant. Je me suis toujours dit : « Quel idiot, j’ai vraiment perdu mon temps ». »

« Quand on est jeune, on ne s’en rend pas compte, continue Messi. Aujourd’hui, c’est ce que je dis à mes enfants : d’avoir une bonne éducation, d’étudier et d’être préparés. Je leur dis toujours d’en profiter. Leur situation est différente de celle que j’ai connue, même si je n’ai jamais manqué de rien. »

Il a trouvé une bonne excuse pour ne pas causer à Donald Trump, lui.

Messi pas sanctionné malgré sa colère contre les arbitres

EA

À lire aussi
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
  • Légende
Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead

Alors que Thomas Bangalter est partout, du nouveau film de Cédric Jimenez au nouvel album d'Orelsan en passant par la fête de fermeture du Centre Pompidou, c'est le moment de relire notre grand récit sur la fin de Daft Punk !

Les grands récits de Society: Daft Punk's Not Dead
Articles en tendances

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

C'est une putain de bonne question !

Bodø/Glimt a-t-il réalisé le plus grand exploit de l'histoire de la Ligue des champions ?

Oui
Non
Fin Dans 2j
156
77

Nos partenaires

  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.