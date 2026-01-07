Lionel Messi reconnaît être « vraiment bizarre »

Messi sur le divan.

À l’occasion d’une interview accordée au média numérique argentin Luzu TV, Lionel Messi a fait quelques confidences. À 38 ans, l’international argentin joue sans doute ses dernières saisons sur les terrains. Interrogé sur sa reconversion, Messi a confié qu’il ne se voyait pas devenir entraîneur, mais plutôt propriétaire de club : « J’aimerais avoir mon propre club, partir de zéro et le faire grandir. Pouvoir donner aux jeunes l’opportunité de progresser et de faire quelque chose de grand. Si je devais choisir, c’est ce qui me plairait le plus. »

<iframe loading="lazy" title="LA CHARLA DEL AÑO: MESSI EN LUZU COMO NUNCA LO VISTE" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/_nqNA76G29M?feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

« J’aime beaucoup être seul »

La Pulga a également évoqué sa personnalité, alors qu’il est souvent dépeint comme un homme timide, vaguement à l’ouest. Et l’intéressé confirme : « Je suis vraiment bizarre. J’aime beaucoup être seul. » « Parfois, le chaos à la maison avec mes trois enfants qui courent partout finit par me submerger, et j’ai besoin d’un moment de calme… Antonella [sa femme] peut en dire beaucoup plus que moi, mon humeur dépend de beaucoup de choses, même de petits trucs insignifiants », a poursuivi le numéro 10 de l’Inter Miami.

Ayant naturellement tendance à se replier sur lui-même, Messi a également confié avoir consulté un psychologue pendant ses années barcelonaises : « Je ne suis plus en thérapie désormais, mais j’en avais suivi une à Barcelone. Je suis plutôt du genre à garder mes problèmes pour moi, mais j’ai beaucoup changé. »

Maintenant, vous savez.

