Dépitée, la Brigade Loire annonce qu’elle a besoin de faire une pause

Ça ne s’arrange pas à Nantes. 16e de Ligue 1, les Canaris ont reçu une nouvelle claque contre l’OGC Nice dimanche dernier. Sans doute l’humiliation de trop pour la Brigade Loire, qui a annoncé ce jeudi se mettre en pause pour une durée indéterminée.

Après avoir déjà quitté la Beaujoire suite au troisième but encaissé en première période contre Nice, le groupe de supporters ne souhaite pas trop se presser pour ressortir les tifos. « Depuis plusieurs matchs, la motivation en tribune a cédé place à l’épuisement, au dépit et à la lassitude », écrit la Brigade Loire dans un communiqué. Il faut dire que depuis le début de la saison 2023-2024, Nantes n’a gagné que neuf matchs à domicile, la dernière victoire remontant au moins d’août (face à Auxerre, actuel avant-dernier du championnat).

« Nous n’exprimons aucune condition pour notre retour »

Si la Brigade Loire fera bien son retour au stade, elle a décidé de ne pas exprimer son soutien jusqu’à nouvel ordre : « Face à notre incapacité à assurer un soutien digne malgré le score, nous avons donc décidé de le mettre en pause. Parce que nous en avions besoin. Nous gardons une place en tribune Loire et en parcage, et nous nous regrouperons derrière une banderole exprimant notre état d’esprit. Nous n’exprimons aucune condition pour notre retour, qui pourra se faire dans trois matchs comme dans trois mois. Nous reprendrons lorsque nous aurons retrouvé la foi d’être les meilleurs représentants de ce qu’il reste de l’institution FC Nantes ».

Ambiance.

