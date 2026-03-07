Lorient perd son capitaine pour plusieurs semaines

La tuile. Le FC Lorient va devoir se passer de son capitaine, Laurent Abergel. Le milieu défensif, deuxième joueur le plus utilisé cette saison par Olivier Pantaloni, souffre d’une grosse entorse, qu’il s’est faite lors de la défaite face à Nice en Coupe de France. En conférence de presse ce samedi, son entraîneur a précisé que « le ligament tibio-fibulaire, qui est le plus embêtant de la cheville, était touché » et que pour ce type de blessure il faut « compter a minima six semaines d’absence. » Depuis le début de la saison, Abergel n’avait manqué qu’une seule rencontre.

Une période compliquée pour les Merlus

Déjà privé de l’une de ses révélations, Pablo Pagis, les Merlus se déplacent à Lille ce dimanche. Dans une mauvaise passe, le FCL, qui n’a pas gagné depuis trois rencontres, doit rebondir malgré les absents pour rester dans la première partie de tableau. En l’absence d’Abergel, c’est Montassar Talbi, le défenseur qui compte le plus de minutes avec les Lorientais cette saison, qui hérite du brassard.

Allô maman, bobo.

Noah Cadiou : « J’ai vraiment progressé pendant cette année en R4 »