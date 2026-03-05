Pablo Pagis victime d'une commotion avant son carton rouge

La double peine. Auteur d’un tacle en retard sur Charles Vanhoutte, Pablo Pagis a été expulsé en fin de première période du quart de finale entre Lorient et Nice (0-0, 5-6 TAB). Un geste qui ne lui ressemble pas tellement, mais qui peut s’expliquer par une autre action survenue quelques minutes plus tôt.

Forfait pour le match du week-end

En effet, le meneur de jeu des Merlus avait subi un choc avec Antoine Mendy et en serait sorti avec une commotion cérébrale, d’après son entraîneur Olivier Pantaloni. « Le protocole est en place, il est à l’arrêt complet. On fera des tests au bout d’une semaine pour savoir s’il pourra reprendre », a-t-il expliqué en conférence de presse, ce jeudi, d’après des propos rapportés par Le Télégramme.

Le double P est donc forfait pour le déplacement à Lille, prévu dimanche (17h15). Dixième de Ligue 1 et désormais éliminé en Coupe de France, Lorient devra peut-être aussi se passer de Laurent Abergel pour le match dans le Nord. « Il doit encore passer des examens complémentaires pour voir l’atteinte du ligament », a indiqué le coach.

Il faut dire à Pagis qu’il n’a pas vraiment le profil pour participer au Tournoi des 6 Nations.