  • Coupe de France
  • Quarts
  • OM-Toulouse (2-2, 3 TAB 4)

Matinée agitée pour les Toulousains du côté de Marseille

Y a pas que la défense de l’OM qui a pris feu ce mercredi. Après la qualification en demies obtenue en fin de soirée (2-2, 3 TAB 4), le Toulouse FC a passé une nuit de folie à Marseille. Comme le rapporte L’Équipe, le staff occitan a préféré rester dans la cité phocéenne afin de favoriser la récup’ : et s’il a bien fait son job pour anticiper les pertes de balle de Gerónimo Rulli, il s’est un peu foiré sur ce coup.

Toujours selon le quotidien sportif, un petit incident a marqué la matinée des Violets. Au petit-déjeuner, l’alarme incendie s’est déclenchée à deux reprises. La faute à un grille-pain placé trop près d’un détecteur : allez, pas de quoi en faire une tartine.

Un retour en douceur, mais une frayeur

Après ce succès, les hommes de Carles Martínez Novell ne devraient effectuer qu’un petit décrassage pour préparer la rencontre de samedi soir. Au menu : la réception de l’Olympique de Marseille. Si le dernier match face aux Marseillais inspire plutôt confiance du côté des Violets, leur pilier Charlie Cresswell inquiète, sorti pendant le match de Coupe. « Il a senti quelque chose à l’ischio, donc je pense que ça va être difficile pour samedi, parce que c’est seulement dans deux jours  », explique le coach toulousain. L’Anglais est le seul joueur de champ à avoir disputé toutes les minutes possibles avec son club en Ligue 1 cette saison avec Jordan Lefort du SCO d’Angers.

Tant que le toasteur n’a pas grillé son ischio…

