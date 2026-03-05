L’isolement surprenant de Mason Greenwood pendant la séance de tirs au but

La téléréalité marseillaise n’est pas finie ! Youhou ! Lors de la séance de tirs au but entre l’Olympique de Marseille et Toulouse, remportée par le TFC (2-2, 3 TAB 4), le joueur de l’OM Mason Greenwood semblait ailleurs.

Dans des images postées sur X, l’Anglais est seul, loin de ses coéquipiers rassemblés dans le rond central. Greenwood est même à l’opposé du banc marseillais, voulant s’isoler.

Mason Greenwood 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 a passé quasi toute la séance de tirs au but à l’écart du reste du groupe… 😳 pic.twitter.com/Qf3Rm1iYEK — MORDU2LOM (@Mordu2OM) March 5, 2026

Greenwood n’avait pas tremblé en transformant le premier tir au but marseillais, avant les ratés de Nwaneri et Balerdi. Après avoir fait son boulot, il a préféré vivre ce moment stressant de son côté.

Il est resté à l’écart pendant quasiment toute la séance

Ce que confirment les images de Bein Sports après revisionnage de la séance : Greenwood n’apparaît pas auprès de ses partenaires lors de l’arrêt de Kjetil Haug devant Balerdi ou encore lorsque Nayef Aguerd a eu le droit à une deuxième chance après son premier raté. On l’aperçoit même après le tir au but réussi par le Toulousain Pape Bemba Diop, à l’écart de son équipe, en train de faire les cent pas.

Et à la fin, c’est l’OM qui vit une nouvelle saison blanche.

Qui envoyer en cinquième tireur pendant une séance de tirs au but ?