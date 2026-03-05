S’abonner au mag
  • Coupe de France
  • Quarts
  • OM-Toulouse (2-2, 3 TAB 4)

Geoffrey Kondogbia veut « regarder de l’avant » après l’élimination de l’OM

Il ne dit pas pourquoi il n’a pas fait partie des cinq tireurs marseillais, mais il partage la même déception que tout le monde. Geoffrey Kondogbia s’est rapidement présenté au micro du diffuseur Bein Sports après l’amère élimination de l’OM en quarts de finale de Coupe de France contre Toulouse.

« La désillusion, en même temps que de la tristesse, a exprimé le milieu de terrain abattu. On avait à cœur d’aller au bout, on ne l’a pas fait. Il n’y a pas grand-chose à dire, si ce n’est qu’il faut regarder de l’avant. On a encore le championnat, on va se battre jusqu’à la fin, il n’y a que ça à faire. »

Évidemment que les Marseillais avaient envie d’aller au bout : le PSG n’était plus de la partie et l’OM attend un sacre dans la compétition depuis 1989. Sauf que pour l’emporter, il faut déjà se retrouver en demi-finales, où Marseille n’a plus mis les pieds depuis dix ans.

Rendez-vous la saison prochaine, c’est ça ?

Une famille sort réveillonner et ne rentre jamais chez elle. C'était il y a 50 ans, et personne n'a jamais retrouvé la moindre trace ni le moindre indice sur ce qui est aujourd'hui la plus vieille affaire du pôle cold cases de Nanterre. On refait l'enquête.

