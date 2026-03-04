Déjà le raté de l’année au Mexique ?

Non mais elle est pas si simple en vrai… Dans tous les cas, c’est un gros raté qui nous vient tout droit du Mexique. Un pays connu pour ses golazos, tant dans le championnat masculin que féminin. Ce n’est pas le cas cette semaine, avec une occase de but très franche ratée par Robert Morales avec les Pumas UNAM (5es de D1 mexicaine), qui affrontaient ce mardi Toluca, actuel leader du championnat local.

MARCÓ, PERO FALLÓ UNO INCREÍBLE Robert Morales anotó un gol para Pumas anoche, que perdió ante Toluca 2-3, por el torneo mexicano. Pero lo que mas se comenta es el gol increíble que se perdió ante los diablos rojos.#HayFutbolpy pic.twitter.com/qqGCGngnUN — Hay Fútbol (@HayFutbolpy) March 4, 2026

Bien placé après un énorme rush solitaire de son coéquipier, l’attaquant paraguayen se retrouve tout seul face au but après une passe « PES. » Le moment choisi par son cerveau pour déconnecter complètement, et catapulter le ballon complètement au-dessus alors que le but lui était grand ouvert… Déjà le raté de l’année 2026 ? Sachant que son équipe menait déjà 1-0 (et qu’il avait lui-même inscrit l’ouverture du score sur péno), Morales aurait pu permettre aux Pumas de faire le break. Une action qu’il doit encore plus ressasser : Toluca a ensuite inversé la tendance pour s’imposer 2-3.

La petite chute après la frappe… On la connaît celle-là.