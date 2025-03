Un but fou et inédit dans le championnat mexicain féminin

Nouveau geste débloqué : le coup du scorpion inversé.

Ce lundi, la dixième journée du championnat féminin au Mexique a été marquée par un but venu d’ailleurs. Celui-ci nous vient des Tigres de Monterrey, où l’attaquante Jaqueline Ovalle s’est très certainement portée candidate au plus beau but de la saison. Et ce ne serait pas un scandale si celui-ci fait partie de la prochaine liste pour le Puskás, au regard de son unicité.

Sur un centre à mi-hauteur venu de la droite, l’internationale mexicaine se couche pour reprendre le ballon d’une aile de pigeon pied gauche, en s’orientant dans le sens inverse du but pour réaliser un impensable coup du scorpion ! Le ballon, parti en cloche, vient ensuite se loger dans le petit filet opposé, laissant la défense adverse sous le choc et permettant au Tigres d’ouvrir le score, avant de remporter le match 2-0. Un réel plaisir pour les yeux.

QUÉ COSAAAA QUÉ GOLAZOOOO QUÉ FUTBOL 🎩 JACQUELINE OVALLE, en mayúsculas. 🎩#SomosDesafiantes⚡️ pic.twitter.com/IlCZU1cOtb — LigaBBVAFemenil (@LigaBBVAFemenil) March 4, 2025

Trente ans après, on a trouvé l’équivalent d’attaque de René Higuita !

