Un tigre devenu zèbre.

Dans une longue interview accordée à France Football, Florian Thauvin est revenu sur de nombreux passages qui ont fait sa carrière. Si le champion du monde 2018 vit sa meilleure vie du côté de l’Udinese depuis deux ans et demi, il a également confié son amertume concernant son aventure au Mexique, lorsqu’il évoluait au sein des Tigres de Monterrey.

« Au Mexique, j’ai touché le fond »

Après huit ans passés sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, l’ex-international français avait décidé de faire le grand saut en rejoignant son ancien partenaire de jeu, André-Pierre-Gignac, pour goûter aux savoureuses spécialités mexicaines. Si l’ancien Toulousain est considéré comme une véritable légende en Amérique latine, FloTov n’a pas eu la même réussite, c’est le moins qu’on puisse dire : « Quand je décide de partir au Mexique (en 2021), j’en ai besoin. Mais le message que j’envoie, c’est que je ne suis plus un compétiteur. Je me suis manqué de respect. »

L’ailier passé par Lille (pendant une semaine), Bastia et Newcastle n’a jamais réussi à s’imposer dans un club qui a rapidement cessé de compter sur lui. « Au Mexique, j’ai touché le fond. Qu’on remette en cause mon niveau jusqu’à me virer, c’était difficile à accepter. Là-bas, ça n’a duré qu’un an et demi. C’est quoi dans une carrière ? », se questionne-t-il aujourd’hui.

« Quand ça s’est fini, aucun club français n’est venu comme si rien n’avait existé avant, comme si je ne pouvais plus jouer », enchaîne Thauvin. Aujourd’hui, il renaît sous les couleurs de l’Udinese (15 buts en 73 matchs) avant de, pourquoi pas, mettre les voiles pour un autre club européen.

Quelqu’un pour le faire revenir en Ligain ?

