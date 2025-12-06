- Ligue 1
- J15
- PSG-Rennes
En direct : PSG-Rennes (0-0)
Par Tom Binet, au Parc des Princes
Salut tout le monde ! Vous n'avez rien de mieux à faire de votre samedi soir que de mater notre belle Ligue 1 ? C'est parfait ! Rendez-vous en début de soirée pour saliver devant cet alléchant PSG-Rennes.
Paris Saint-Germain
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
Rennes
Gardiens
Défenseurs
Milieux
Attaquants
Remplaçants
MS Matvey Safonov WZ Warren Zaïre-Emery MA Marquinhos WP Willian Pacho LH Lucas Hernández JN João Neves VI Vitinha FR Fabián Ruiz KK Khvicha Kvaratskhelia OD Ousmane Dembélé BB Bradley Barcola
