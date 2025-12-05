Le groupe caliente des Bleus au Mondial

À table !

Au bout d’un interminable tirage au sort, l’équipe de France a découvert ses premiers adversaires pour la Coupe du monde 2026. Sur le papier, le Sénégal de Sadio Mané sera le plus gros morceau des Bleus au premier tour. La seule confrontation internationale entre les deux équipes a marqué les Bleus au fer rouge, au Mondial 2002 (0-1).

La réussite n’a pas été au rendez-vous dans le chapeau 3 puisque les vice-champions du monde ont hérité de la Norvège, auteur d’un parcours de qualification impressionnant dans le sillage de son serial buteur Erling Haaland. Les deux sélections ne se sont plus affrontées depuis 2014. Ce groupe I sera complété par un barragiste intercontinental : soit la Bolivie, soit le Suriname, soir l’Irak.

Si la logique est respectée et que les meilleures nations finissent en tête de leur groupe, les Bleus croiseront un troisième de groupe en 16es de finale, puis l’Allemagne au tour suivant. Ils sont ensuite susceptible d’affronter les Pays-Bas en quarts de finale, puis de se frotter à la Belgique ou à l’Espagne en demi-finales.

Avant de finir en apothéose contre le Brésil ou l’Argentine et d’accrocher la troisième étoile sur le maillot ?