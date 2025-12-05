Sunday Oliseh spoile la future destination de Victor Osimhen

Un Nigérian à la Maison Blanche.

Alors qu’il réalise un très bon début de saison avec Galatasaray (9 buts en douze matchs), Victor Osimhen pourrait ne pas faire de vieux os en Turquie. Interrogé dans le podcast Insight, dans des propos rapportés par AS, l’ancien sélectionneur du Nigeria Sunday Oliseh a laissé entendre que l’attaquant des Super Eagles allait faire son retour dans les cinq grands championnats, et pas n’importe où.

« On parle beaucoup d’un possible transfert au Real Madrid. Je ne dirai pas d’où vient cette information, mais on m’a dit qu’il allait partir là-bas, a révélé l’ancien défenseur nigérian (63 sélections). Je l’ai appris d’une personnalité importante au Nigeria. »

À la découverte d’un nouveau championnat

Buteur prolifique avec Galatasaray la saison dernière (41 buts en 37 rencontres), Osimhen sera l’un des fers de lance des Super Eagles pour la Coupe d’Afrique des nations au Maroc cet hiver, quelques semaines après avoir échoué à qualifier son pays pour la Coupe du monde 2026.

Après Wolfsburg (2017-2019), Charleroi (2018-2019), Lille (2019-2020), Naples (2020-2024) et Istanbul, le buteur de 26 ans pourrait donc poser ses valises dans un nouveau championnat, et profiter des départs potentiels d’Endrick cet hiver et de Vinicius Jr, les discussions pour sa prolongation étant au point mort.

Un huitième joueur africain dans l’histoire du Real ?

Le mea culpa d’Eric Chelle après les accusations de sorcellerie