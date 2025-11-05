S’abonner au mag
Osimhen voit triple avec Galatasaray, l’Inter gagne sans convaincre contre Almaty

TJ
Osimhen voit triple avec Galatasaray, l'Inter gagne sans convaincre contre Almaty

Mister Osimhen.

C’est sans aucun doute l’une des performances individuelles de la soirée. Et elle est signée Victor Osimhen, qui continue d’empiler les buts avec Galatasaray. Trois de plus pour lui ce mercredi soir, pour sceller la victoire du club du Bosphore sur la pelouse de l’Ajax (0-3), encore lanterne rouge de la phase de ligue avec zéro point à la fin de cette quatrième journée de Ligue des champions.

Mais au rang des nullards, les Ajacides ne sont pas seuls, ils sont pour l’instant au même diapason que le Benfica de José Mourinho, dont la patte n’a pas permis aux Benfiquistes de prendre leurs premiers points en C1 cette saison, la faute à une défaite à domicile contre le Bayer Leverkusen (0-1).

L’énorme coup de casque de Dan Burn

En fond de tableau, le Kairat Almaty a donné tout ce qu’il avait et a tout de même contraint l’Inter Milan à s’imposer sur une petite marge (2-1), quand l’Athletic Club reste également parmi les équipes éliminées après son revers à Newcastle. Une rencontre marquée par un énorme coup de tête signé Dan Burn, dont la puissance et la trajectoire satisfaisante de ce ballon font de ce but l’une des réalisations de la soirée. Les Magpies s’invitent à la sixième place du classement.

Bref, on a vu du beau foot !

  Inter Milan 2-1 Kairat Almaty

Buts : L.Martínez (45e) et C.Augusto (67e) pour l’Inter // Arad (55e) pour Almaty

  Newcastle 2-0 Athletic Club

Buts : Burn (11e) et Joelinton (49e) pour les Magpies

  Ajax 0-3 Galatasaray

Buts : Osimhen (59e, 66e et 78e) pour le Gala

  Benfica 0-1 Bayer Leverkusen

But : Schick (65e) pour le Bayer

Deux stagiaires de Sky Sports virés pour avoir célébré un but de l’Inter

TJ

