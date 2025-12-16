En une semaine, il passe de la troisième division à la CAN 2025

La CAN est le théâtre d’histoires singulières : cette fois celle d’un joueur germano-zimbabwéen, entre la troisième division allemande et la sélection zimbabwéenne.

Ce samedi, Jonah Fabisch était encore assis sur le banc lors du match de 3. Liga entre l’Erzgebirge Aue et Duisbourg. Lundi prochain, il pourrait fouler la pelouse lors du premier match de phase de groupes de la sélection zimbabwéenne, face à la star mondiale Mohamed Salah et à l’équipe nationale égyptienne. Les chances sont réelles : le milieu de terrain axial a en effet disputé l’intégralité des deux derniers matchs du Zimbabwe contre l’Algérie et le Qatar.

Retour en sélection après trois ans et demi

Le joueur de 24 ans a fait ses débuts en sélection nationale dès novembre 2021. À l’époque, le Zimbabwe disputait un match de qualification pour la Coupe du monde contre l’Éthiopie. Depuis, il n’avait plus été convoqué jusqu’en juin de cette année. Lors des quatre derniers matchs du Zimbabwe, il a toutefois été aligné et a laissé une impression positive, au point que le sélectionneur national Mario Marinică l’a récompensé par une convocation pour la Coupe d’Afrique des nations de cette année.

Jonah Fabisch possède également la nationalité allemande, mais plus de deux ans avant sa première sélection, il expliquait déjà dans un entretien avec Zimeye pourquoi il souhaitait jouer pour le Zimbabwe : « Mon père a laissé un immense héritage ici au Zimbabwe et j’ai le sentiment que je dois faire cela – jouer pour le Zimbabwe – en son honneur. » Son père, Reinhard Fabisch, fut sélectionneur zimbabwéen pendant cinq ans.

L’avenir dira s’il parviendra à honorer l’héritage paternel.

