Quand un multimillionnaire claque 250 000 dollars pour les champions du Zimbabwe

Au Zimbabwe, quand on parle de « prime de titre », on ne plaisante pas.

Le Scottland FC, petit promu devenu géant, vient de toucher le jackpot : 250 000 dollars dollars en liquide, offerts par le fantasque multimillionnaire Wicknell Chivayo, patron d’Intratrek Zimbabwe, société spécialisée dans l’ingénierie, et mécène autoproclamé du foot local.

Prime de titre ou clip de rap ?

Sur la vidéo officielle, tout est là : dirigeants et joueurs tout sourire, un tas de cash compté liasse par liasse façon clip de rap, et un Chivayo hilare déclarant qu’il s’agit « d’un petit signe d’appréciation ». Petit, comme dans un quart de million de dollars. « C’est comme si Noël arrivait plus tôt », a même lâché un des dirigeants du club, visiblement ravi que le Père Noël roule en Range Rover.

Scottland FC, promu seulement en 2025, a réalisé l’exploit monumental de remporter la Premier Soccer League dès sa première saison, un fait inédit depuis les Black Rhinos en 1984. L’équipe de Bulawayo vit devenue le conte de fées, un mix entre Leicester 2016 et une télé-novela locale financée par un millionnaire en costard blanc.

Ou alors du blanchiment d’argent…

Suspense total entre le Nigeria, le Bénin et l’Afrique du Sud, la Tunisie cartonne

